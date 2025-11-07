Cuộc sống của người dân nơi đây còn chồng chất khó khăn. Nhiều gia đình vẫn sống dựa vào rừng - nơi họ nhặt củi, gùi từng bó xuống chợ huyện bán lấy ít tiền. Có người bà nói trong tiếng thở dài: “Ngày nào cũng đi rừng, chỉ mong đủ tiền cho cháu ăn học”. Những bàn tay chai sần, những gùi củi nặng trĩu ấy là minh chứng cho khát vọng giản đơn: Con cháu được đi học, để thoát nghèo.

Hoa hậu Bảo Ngọc không chỉ hướng dẫn học mà còn lắng nghe về ước mơ của các em

Thấu hiểu những vất vả ấy, hành trình “Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương” do 247Express tổ chức đã đến trường Tiểu học Quảng Sơn 2, cùng nhân vật đồng hành là Hoa hậu Bảo Ngọc. Không chỉ trao tặng các phần quà khuyến học như máy chiếu, áo khoác đồng phục, chương trình còn dành tặng học bổng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn là hộ nghèo nhưng vẫn vươn lên học giỏi.

Trong buổi trao tặng, ê-kíp chương trình không giấu được xúc động trước những ước mơ giản dị của các em. Có em ước được làm cô giáo để dạy chữ cho bản làng, có em chỉ mong “sau này mẹ không phải đi rừng nữa”. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng ý thức về việc học, về khát vọng đổi đời đã sớm hình thành trong các em. Chính điều đó khiến “Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương” thêm phần ý nghĩa - không chỉ trao tặng món quà, mà còn thắp lên niềm hy vọng, để giấc mơ đến trường được tiếp tục giữa vùng núi xa xôi.

Chương trình trao tặng học bổng cho những em học sinh khó khăn

Đồng hành cùng chương trình, Hoa hậu Bảo Ngọc chia sẻ: “Những ngày cùng ‘Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương’ đến với Quảng Ninh, điều đọng lại nhiều nhất trong tôi là tiếng cười của những em học sinh. Có một em đến bên, giọng nói rụt rè nói rằng sau này con muốn đi làm để giúp bố mẹ thoát nghèo. Nghe vậy, tim tôi như nghẹn lại. Em còn bé xíu thôi, nhưng trong ánh nhìn ấy đã có một niềm tin và ước mơ thật lớn. Giữa khó khăn, các em vẫn cười, vẫn mơ ước, vẫn tin vào một ngày mai khác. Chính những nụ cười ấy làm tôi hiểu rằng - đôi khi chỉ cần yêu thương được chuyển đi, nắng sẽ đủ để sưởi ấm các em”.

Các em học sinh vây quanh Hoa hậu Bảo Ngọc

“Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương” được 247Express khởi xướng từ năm 2024, với hành trình 20 chuyến xe yêu thương lan tỏa khắp các vùng cao, biên giới trên mọi miền đất nước và dự định sẽ còn tiếp tục. Tại trường tiểu học Quảng Sơn 2, nụ cười của những em nhỏ chính là món quà quý giá nhất mà hành trình nhận lại. Giữa vùng núi còn nhiều gian khó, những tia nắng của lòng nhân ái vẫn được “chuyển” đi - để yêu thương kịp đến với những trái tim nhỏ bé, và để ước mơ đến trường không bao giờ tắt.

Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương là hoạt động thiện nguyện dài hơi do 247Express khởi xướng

Công ty Cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express), thành lập năm 2005, là một trong những đơn vị cung cấp giải pháp chuyển phát dành cho doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Với hơn 200 bưu cục phủ sóng gần hết 34 tỉnh, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và nền tảng công nghệ thông minh, 247Express cung cấp giải pháp vận chuyển linh hoạt - tối ưu theo từng mô hình kinh doanh, phục vụ hơn 20.000 khách hàng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

