Tác giả Vi Hằng vừa ra mắt cuốn sách Sống có gu - Trở thành phiên bản lấp lánh của chính mình (NXB Dân trí) tại Phố sách Hà Nội.

Cuốn sách không đưa ra những công thức thành công, không áp đặt lời khuyên, cũng không hứa hẹn sẽ thay đổi cuộc đời người đọc. Thay vào đó, tác giả đặt ra câu hỏi xuyên suốt: Mỗi lần chúng ta xuất hiện trong đời sống, trong công việc, các mối quan hệ, trước người khác, chúng ta đang để lại điều gì?

Tác giả Vi Hằng và MC Thảo Vân giao lưu cùng độc giả.

Với giọng văn điềm tĩnh, tiết chế và giàu trải nghiệm sống, Vi Hằng dẫn dắt người đọc đi qua những yếu tố tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại có tác động lớn: ấn tượng đầu tiên, phong thái, trang phục, giọng nói, mùi hương, cách trò chuyện và lắng nghe, cũng như sự nhất quán giữa đời sống online và offline. Từ những chi tiết ấy, tác giả mở ra một cách hiểu khác về “gu” – không phải là sự phô diễn hình ảnh hay chạy theo xu hướng mà là kết quả của nhiều lựa chọn bền bỉ trong hành trình sống mỗi ngày.

Cuốn sách gồm 4 phần, xoay quanh 4 trục chính: tạo dựng ấn tượng đầu tiên, giao tiếp tinh tế, xây dựng phong thái và sức hút cá nhân, cùng khả năng biểu đạt và lan tỏa giá trị bản thân. Xuyên suốt các chương là tinh thần nhất quán: sống có gu không phải để trở nên nổi bật giữa đám đông mà là sống đúng với mình và xứng đáng được tôn trọng.

Tác giả Vi Hằng từng là nhà báo trước khi chuyển hướng sang lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại các đơn vị khác nhau. Hành trình nghề nghiệp đa dạng ấy giúp chị tích lũy vốn sống phong phú, khả năng quan sát con người trong nhiều bối cảnh, từ đời sống xã hội đến môi trường công sở.

Chính nền tảng đó tạo nên chất riêng cho Sống có gu: không lên lớp, không phô trương, không cố tạo ấn tượng mạnh mà tập trung vào trách nhiệm của mỗi cá nhân với cách mình xuất hiện trong đời sống và công việc. Cuốn sách không dạy người đọc phải trở thành ai mà khuyến khích mỗi người hiểu rõ hơn về chính mình.

Sống có gu không xây dựng cao trào, không gây sốc, cũng không tìm cách tạo cảm xúc mạnh. Giá trị của tác phẩm nằm ở những khoảnh khắc rất nhỏ: khi người đọc chợt dừng lại, gật đầu và nhận ra "à, hóa ra mình cũng từng như thế". Đó là sự đồng cảm nhẹ nhàng, tự nhiên đến từ những trải nghiệm quen thuộc trong cuộc sống thường nhật.

Cuốn sách không kéo người đọc về phía tác giả mà tạo khoảng lặng để mỗi người tự quay về bên trong, lắng nghe chính mình và điều chỉnh cách sống. Có lẽ, đó cũng là lý do khiến Sống có gu - Trở thành phiên bản lấp lánh của chính mình khác biệt so với nhiều đầu sách kỹ năng trên thị trường hiện nay.