Đội bóng thành Manchester vừa bất ngờ để thua Leeds 1-2 ngay tại Old Trafford, trong bối cảnh Lisandro Martinez vừa tái xuất đã dính thẻ đỏ vì hành vi giật tóc Calvert-Lewin.

Trung vệ Argentina sẽ phải đối mặt án treo giò 3 trận vì hành vi bạo lực, khiến Carrick thiếu các lựa chọn dưới hàng phòng ngự khi làm khách ở Stamford Bridge ngày 18/4.

Leny Yoro là trung vệ duy nhất của MU thường xuyên đá chính - Ảnh: SunSport

Harry Maguire cũng có thể bị treo giò thêm ở trận gặp Chelsea, bởi anh buông lời lẽ lăng mạ trọng tài lúc bị đuổi khỏi sân đấu Bournemouth.

Matthijs de Ligt vẫn vắng mặt dài hạn vì vấn đề ở lưng kể từ tháng 11 năm ngoái.

Nếu Maguire nhận án treo giò dài hạn sau cáo buộc của FA, MU chỉ còn Leny Yoro là trung vệ duy nhất thường xuyên xuất hiện trong đội hình chính.

Nhiều khả năng, cầu thủ trẻ người Pháp sẽ đá cặp cùng một nhân tố khác thiếu kinh nghiệm là Ayden Heaven (19 tuổi).

Heaven đã có 14 lần ra sân ở Ngoại hạng Anh mùa này, nhưng chỉ 4 trận vào thi đấu từ băng ghế dự bị kể từ khi Michael Carrick lên nắm quyền.

Một trung vệ khác xuất thần từ học viện là Tyler Fredricson có thể được triệu tập lên đội một.