Đây là lần đầu tiên tuyển Anh lội ngược dòng giành chiến thắng trong một trận đấu tại World Cup, sau tròn 60 năm.

Điều đáng chú ý, kỳ World Cup 1966 cũng là lần duy nhất tuyển Anh đăng quang ngôi vô địch, khi đánh bại Tây Đức 4-2 ở trận chung kết.

Harry Kane lập cú đúp tuyệt đỉnh cho tuyển Anh - Ảnh: Ben Jacobs

Bởi vậy, người hâm mộ xứ sở sương mù đang kỳ vọng, chiến thắng trước CHDC Congo mang đến điềm lành cho hành trình chinh phục ngai vàng của thầy trò Thomas Tuchel.

Trở lại cuộc chạm trán trên sân Mercedes-Benz, ngay phút thứ 7, fan hâm mộ xứ sương mù bị dội một gáo nước lạnh khi Brian Cipenga băng xuống dứt điểm tung lưới Pickford.

Tuyển Anh gia tăng sức ép mạnh mẽ và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, thủ môn Lionel Mpasi liên tục cứu thua xuất thần để giữ vững lợi thế cho đại diện châu Phi.

Bước ngoặt chỉ xảy ra lúc HLV Tuchel tung Anthony Gordon cùng Eze vào sân. Chính tân binh của Barca tạt bóng chính xác cho Harry Kane đánh đầu gỡ hòa 1-1.

Phút 86, Gordon chuyền thuận lợi để Kane nhận bóng đầu vòng cấm. Tiền đạo của Bayern Munich xoay người tung cú dứt điểm trái phá đánh bại Mpasi, hoàn tất màn lội ngược dòng ấn tượng cho "Tam sư".

Trận thắng không chỉ giúp tuyển Anh giành vé vào vòng 1/8 mà còn chấm dứt một thống kê đầy ám ảnh.

Trước trận gặp CHDC Congo, đã 10 kỳ World Cup và 58 trận đấu trôi qua mà tuyển Anh không thể giành chiến thắng sau khi bị dẫn bàn.

Vào vòng 1/8, đoàn quân HLV Thomas Tuchel sẽ chạm trán đội đồng chủ nhà Mexico, với mục tiêu tiếp tục hành trình chinh phục chức vô địch Thế giới đầu tiên sau 60 năm.



