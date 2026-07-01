Video bàn thắng Anh 2-1 CHDC Congo (nguồn: VTV)

Đội tuyển Anh giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026 nhờ màn lội ngược dòng mà dấu ấn lớn nhất thuộc về Harry Kane.

"Tam sư" gặp rất nhiều khó khăn trước CHDC Congo trong phần lớn thời gian trận đấu. Đại diện châu Phi vươn lên dẫn trước chỉ sau ít phút thi đấu và phòng ngự kiên cường trong thời gian dài, với điểm tựa là một thủ môn chơi xuất thần.

Tuy nhiên, sức ép tấn công của tuyển Anh ngày càng gia tăng trong hiệp hai. Những sự điều chỉnh của HLV Thomas Tuchel cũng phát huy hiệu quả, khi Anthony Gordon kiến tạo cả hai bàn thắng.

Harry Kane trở thành người hùng với pha đánh đầu gỡ hòa trước khi tung cú sút chân phải đầy uy lực ấn định chiến thắng.

Dù vậy, CHDC Congo xứng đáng nhận được nhiều lời khen ngợi sau màn trình diễn giàu tinh thần chiến đấu, khiến một đối thủ vượt trội về đẳng cấp kỹ thuật như tuyển Anh phải trải qua 90 phút vô cùng vất vả.

Ở vòng tiếp theo của World Cup, tuyển Anh sẽ chạm trán Mexico.

Bàn thắng:

Anh: Harry Kane 75', 86'.

CHDC Congo: Cipenga 7'.

Đội hình xuất phát:

Anh (4-2-3-1): Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O’Reilly; Anderson, Declan Rice; Madueke, Bellingham, Rashford; Harry Kane.

CHDC Congo (4-3-3): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Mukau, Moutoussamy, Sadiki; Mbuku, Wissa, Cipenga.