Vào đêm nay (2h ngày 15/7), Pháp và Tây Ban Nha sẽ quyết chiến cho chiếc vé chung kết World Cup 2026, vào gặp đội thắng ở cặp đấu bán kết còn lại: Anh vs Argentina, để tranh ngai vàng.

Đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của Didier Deschamps với sắc áo Lam, và ông đang đứng trước cơ hội lịch sử: lần thứ 3 liên tiếp đưa đội vào chơi trận chung kết giải đấu.

Trận Pháp vs Tây Ban Nha được dự đoán diễn ra rất căng thẳng, chiến thắng sẽ giành cho đội bản lĩnh, biết thích ứng và biết chớp thời cơ hơn. Ảnh: Khel Now

Theo dự đoán của siêu máy tính Opta Anlyst, Pháp là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch World Cup năm nay, với 34,05% cơ hội, tiếp theo là Tây Ban Nha (23,45%), Anh (21,94%) và Argentina xếp sau cùng (20,55%).

Cũng theo siêu máy tính này, Mbappe và đồng đội có tỷ lệ thắng vượt trội ở trận bán kết World Cup 2026, với 57,7% so với 42,3% của Lamine Yamal và Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, theo nhà ngoại cảm gốc Argentina, Jose Fuentes, hiện sống ở New Jersey (Mỹ), sẽ không có cách biệt rõ ràng như vậy ở trận Pháp vs Tây Ban Nha.

Theo ông, “yếu tố tâm lý” sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc quyết đấu giữa Pháp vs Tây Ban Nha, đồng thời nhấn mạnh, đoàn quân của HLV La Fuente có bản sắc thi đấu rất rõ ràng và điều này có thể tạo nên sự khác biệt.

“Các cầu thủ Tây Ban Nha vào sân với quyết tâm rất cao. Họ có hàng tiền vệ rất mạnh và thi đấu hết sức tập trung. Nếu muốn giành chiến thắng, Pháp sẽ phải điều chỉnh rất nhiều”.

Trong khi đó, phát biểu trước trận, HLV Deschamps tự tin tuyên bố, việc Pháp thua 2 trận liền trước Tây Ban Nha đã là quá khứ, đội hiện đạt ở một đẳng cấp cao hơn và sẵn sàng cho mục tiêu lấy vé chung kết World Cup 2026.