Sau lượt trận thứ hai, cục diện bảng C tại Asian Cup nữ 2026 đang mở ra nhiều kịch bản đáng chú ý cho tuyển nữ Việt Nam. Trong đó, việc giành quyền đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất chưa chắc đã là bất lợi đối với thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Dù để thua Đài Loan (TQ) nhưng cơ hội cho ĐT nữ Việt Nam (áo đỏ) đi World Cup lại rộng mở - Ảnh: VFF

Theo thể thức của giải, vị trí sau vòng bảng sẽ quyết định nhánh đấu tại vòng knock-out cũng như hành trình tiếp theo trong cuộc cạnh tranh vé dự World Cup nữ 2027. Với những đội không thuộc nhóm mạnh nhất châu Á, việc tránh các đối thủ hàng đầu càng lâu càng mang ý nghĩa quan trọng.

Nếu đứng thứ ba bảng C và vẫn giành quyền vào tứ kết, tuyển nữ Việt Nam nhiều khả năng chạm trán đội đứng đầu bảng A, với hai ứng viên sáng giá là Australia hoặc Hàn Quốc. Đây chắc chắn là thử thách lớn, nhưng ngay cả khi thất bại, đội bóng vẫn còn cơ hội đi tiếp thông qua nhánh play-off.

Xếp hạng bảng C sau hai lượt trận

Nhóm các đội xếp thứ 3

Ở nhánh đấu này, các đối thủ tiềm năng của tuyển nữ Việt Nam có thể là những đội xếp thứ ba khác như Philippines, Iran, Uzbekistan hoặc Bangladesh. So với những đối top đầu của bóng đá nữ châu Á, đây đều là những đối thủ được đánh giá vừa sức hơn.

Ngược lại, nếu kết thúc vòng bảng với vị trí nhì bảng, tuyển nữ Việt Nam có thể phải đối đầu sớm với các đội mạnh như Trung Quốc hay Triều Tiên ở tứ kết. Vì vậy, trong một số kịch bản, vị trí thứ ba lại có thể mang đến hành trình dễ thở hơn trong cuộc đua giành vé World Cup.

Highlights nữ Việt Nam 0-1 nữ Đài Loan (TQ)

(nguồn: TV360)