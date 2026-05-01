Dự kiến sáng nay (22/5, giờ Anh), HLV Thomas Tuchel sẽ công bố danh sách 26 cầu thủ chính thức dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra ở Bắc Mỹ.

Thông tin chấn động được báo chí xứ sương mù xác nhận, Harry Maguire sẽ không được triệu tập lên tuyển Anh dự World Cup 2026, dù vừa trải qua mùa giải tương đối thành công cùng MU.

Maguire thất vọng khi không được dự World Cup 2026 - Ảnh: SunSport

Ngoài Maguire, hai cầu thủ đáng chú ý khác là Luke Shaw (MU) và Phil Foden (Man City) cũng bị Thomas Tuchel loại khỏi danh sách.

Harry Maguire rất sốc khi biết tin. Anh chia sẻ với talkSport: “Bản thân tự tin mình có thể đóng vai trò quan trọng cho đội tuyển Anh hè này, sau mùa giải tốt cùng MU.

Tôi thực sự sốc và tuyệt vọng trước quyết định trên. Xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các đồng đội trên tuyển.”

Maguire vừa trải qua mùa bóng thành công cùng MU - Ảnh: SunSport

Điều đáng nói, người nhiều khả năng được gọi thay vị trí Maguire là Levi Colwill, vốn nghỉ thi đấu gần cả mùa giải vì chấn thương dây chằng đầu gối nghiêm trọng.

Trung vệ 23 tuổi mới tái xuất trong 3 trận gần nhất của Chelsea. Levi Colwill được Tuchel ưu ái bởi có thể đá trung vệ lệch trái, dự bị cho Marc Guehi.

Về phần Maguire, anh đóng vai trò then chốt dưới hàng thủ MU kể từ khi Michael Carrick lên nắm quyền. Điểm mạnh kinh nghiệm và chống bóng bổng cực tốt của anh được phát huy ở giai đoạn cuối mùa.