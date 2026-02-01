Hé lộ dung lượng pin “khủng” của iPhone Fold

Theo một bài đăng trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, leaker nổi tiếng Instant Digital tiết lộ rằng iPhone Fold, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple, sẽ được trang bị viên pin dung lượng lên tới 5.500mAh. Nếu điều này trở thành sự thật, đây sẽ là viên pin lớn nhất từng được Apple tích hợp vào một chiếc iPhone.

Một concept iPhone Fold. Ảnh: Fpt.

Instant Digital cho biết iPhone Fold sẽ có thiết kế gập dạng cuốn sách (book-style), tương tự các dòng Galaxy Z Fold hay Pixel Fold hiện nay. Thiết bị được kỳ vọng sẽ ra mắt vào cuối năm nay, cùng thời điểm với dòng iPhone 18 Pro và mẫu iPhone Air 2.

Để dễ hình dung, chiếc iPhone hiện tại có pin lớn nhất là iPhone 17 Pro Max, với dung lượng 4.823mAh. Như vậy, nếu iPhone Fold đạt mốc 5.500mAh, mức tăng là rất đáng kể, đặc biệt với một thiết bị mang triết lý thiết kế mỏng nhẹ vốn quen thuộc của Apple.

Nếu con số 5.500mAh là chính xác, iPhone Fold sẽ vượt qua các đối thủ gập dạng sách hiện tại đến từ Samsung và Google về dung lượng pin. Galaxy Z Fold 7 chỉ được trang bị pin 4.400mAh, trong khi Pixel 10 Pro Fold sở hữu viên pin 5.015mAh.

Tuy nhiên, cuộc chơi sẽ không dừng lại ở đó. Khi iPhone Fold chính thức ra mắt, dự kiến vào tháng 9, đối thủ trực tiếp của nó nhiều khả năng sẽ là Galaxy Z Fold 8, chứ không còn là Fold 7. Theo các tin đồn ban đầu, Samsung có thể nâng dung lượng pin của Fold 8 lên 5.000mAh, tăng đáng kể so với mức 4.400mAh đã được giữ nguyên từ Galaxy Z Fold 3 ra mắt năm 2021.

Không chỉ Samsung, Google cũng được cho là đang chuẩn bị một bước nhảy vọt lớn về pin. Pixel 11 Pro Fold, dự kiến ra mắt trước iPhone Fold, được đồn đoán sẽ có dung lượng pin dao động từ 5.100mAh đến thậm chí 6.000mAh, một con số có thể giúp Google vượt lên dẫn đầu trong phân khúc điện thoại gập về thời lượng pin.

Một trong những yếu tố then chốt giúp các smartphone gập hiện đại có thể sở hữu pin lớn hơn chính là công nghệ pin Silicon-Carbon (Si/C). So với pin lithium-ion truyền thống, pin Si/C cho mật độ năng lượng cao hơn, cho phép tăng dung lượng mà không làm thiết bị dày lên đáng kể.

Hiện tại, kỷ lục về pin trên điện thoại gập dạng sách đang thuộc về Vivo X Fold 5 5G, với viên pin lên tới 6.000mAh. Việc Apple có thể tiệm cận hoặc vượt qua mốc này cho thấy hãng đã sẵn sàng áp dụng những công nghệ pin tiên tiến nhất, thay vì đi theo lối tiếp cận bảo thủ trong nhiều năm trước.

Cấu hình iPhone Fold: cao cấp đúng chất Apple

Bên cạnh pin, các thông số kỹ thuật rò rỉ của iPhone Fold cũng cho thấy đây sẽ là một thiết bị cực kỳ cao cấp.

Theo các tin đồn gần đây, máy sẽ sở hữu màn hình trong 7,8 inch với thiết kế gần như không có nếp gấp, một điểm Apple được cho là đã dành nhiều năm để hoàn thiện.

Màn hình ngoài có kích thước 5,5 inch, đủ dùng cho các tác vụ nhanh khi không cần mở máy. Về độ mỏng, iPhone Fold được cho là chỉ 9mm khi gập và 4,5mm khi mở, đặt ra tiêu chuẩn mới cho smartphone gập cao cấp.

Thiết bị sẽ có tổng cộng 4 camera, bao gồm một camera ở màn hình ngoài, hai camera phía sau và một camera ẩn trong màn hình gập bên trong. Đáng chú ý, Apple có thể đưa Touch ID trở lại, tích hợp vào nút nguồn, thay vì Face ID, nhằm tối ưu không gian bên trong.

Sức mạnh xử lý của iPhone Fold sẽ đến từ chip A20 Pro, được TSMC sản xuất trên tiến trình 2nm, kết hợp với 12GB RAM, đảm bảo hiệu năng hàng đầu trong nhiều năm.

Đi kèm với những công nghệ tiên tiến là mức giá không hề dễ chịu. Các nguồn tin cho rằng iPhone Fold sẽ có giá dao động từ 2.000 đến 2.500 USD, biến nó trở thành chiếc iPhone đắt nhất trong lịch sử.

Video concept iPhone Fold. Nguồn: Scene/YouTube

Dù vậy, với pin lớn nhất từng có trên iPhone, thiết kế gập cao cấp và cấu hình hàng đầu, iPhone Fold không đơn thuần là một sản phẩm mới, mà là tuyên bố cho tham vọng của Apple trong việc định hình lại phân khúc smartphone gập cao cấp toàn cầu.

(Theo PhoneArena, AppleInsider)