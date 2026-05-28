Sau giai đoạn chuyển sang titan trên iPhone 15 Pro và iPhone 16 Pro, nhiều nguồn tin cho rằng Apple có thể tiếp tục quay về với nhôm trên thế hệ iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Tuy nhiên, không phải leaker nào cũng đồng tình với nhận định đó.

iPhone 18 Pro Max nhiều khả năng vẫn sẽ dùng khung nhôm.

Trong nhiều năm, Apple luôn xem vật liệu hoàn thiện là yếu tố cốt lõi giúp định hình trải nghiệm cao cấp của iPhone. Chính vì thế, câu hỏi “iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ dùng nhôm hay titan?” đang trở thành chủ đề được bàn tán mạnh mẽ trong cộng đồng công nghệ.

Apple có thể nói lời tạm biệt với titan

Trong làn sóng tin đồn mới nhất, tài khoản rò rỉ nổi tiếng trên Weibo có tên Fixed Focus Digital cho biết khả năng Apple quay lại sử dụng titan cho dòng iPhone cao cấp là rất thấp. Theo nguồn tin này, hãng có xu hướng tiếp tục ưu tiên hợp kim nhôm do đặc tính tản nhiệt hiệu quả hơn.

Lập luận được đưa ra khá đáng chú ý trong bối cảnh Apple đang đẩy mạnh chiến lược AI trên thiết bị. Khi các tính năng trí tuệ nhân tạo ngày càng yêu cầu sức mạnh xử lý lớn hơn, vấn đề nhiệt độ sẽ trở nên cực kỳ quan trọng. Một bộ khung có khả năng truyền nhiệt tốt sẽ giúp iPhone duy trì hiệu năng ổn định trong thời gian dài, đặc biệt khi chạy các mô hình AI trực tiếp trên máy.

Theo Fixed Focus Digital, xu hướng này không chỉ xuất hiện ở Apple mà còn lan sang thị trường Android. Nhiều nhà sản xuất smartphone được cho là đang cân nhắc ưu tiên nhôm thay vì titan nhằm cải thiện khả năng tản nhiệt cho các thiết bị AI thế hệ mới.

Tuy nhiên, độ chính xác của leaker này chỉ ở mức trung bình, tương tự nhiều tài khoản rò rỉ khác trên Weibo. Vì vậy, nhận định nói trên có thể chỉ phản ánh xu hướng phát triển chung của ngành công nghiệp hơn là thông tin chắc chắn về iPhone 18 Pro.

Apple lần đầu đưa titan lên iPhone với dòng iPhone 15 Pro, thay thế cho thép không gỉ từng xuất hiện trên các thế hệ Pro trước đó. Khi ra mắt, titan được xem là bước tiến lớn nhờ khả năng giữ độ bền cao nhưng giảm đáng kể trọng lượng máy.

So với thép không gỉ, titan nhẹ hơn nhưng vẫn đủ cứng cáp để tạo cảm giác cao cấp. Đây là lý do iPhone 15 Pro và iPhone 16 Pro nhận được nhiều lời khen về độ đầm tay nhưng không quá nặng như các đời trước.

Trên thực tế, Apple từ lâu đã liên tục thay đổi vật liệu để phục vụ các mục tiêu kỹ thuật khác nhau. Trước đây, hãng từng chuyển dòng MacBook từ nhựa sang nhôm nhằm tăng độ cứng cáp và cải thiện chất lượng hoàn thiện. Sau đó, Apple dùng thép không gỉ cho các mẫu iPhone cao cấp vì vật liệu này tạo cảm giác sang trọng và bóng bẩy hơn nhôm.

Titan tiếp tục là bước tiến mới trong hành trình đó. Nhưng giống như mọi vật liệu khác, titan cũng có điểm yếu riêng.

Vì sao Apple quay lại với nhôm?

Dù sở hữu hình ảnh cao cấp, titan lại khó gia công hơn nhiều so với nhôm. Chi phí sản xuất cũng cao hơn, khiến việc chế tạo phức tạp và tốn kém hơn đáng kể.

Quan trọng hơn, titan có khả năng truyền nhiệt kém hơn nhôm. Đây được xem là vấn đề đáng lưu ý trong bối cảnh smartphone ngày càng mạnh và tiêu thụ nhiều điện năng hơn. Một số báo cáo trước đây từng cho rằng iPhone 15 Pro gặp hiện tượng nóng lên trong quá trình sử dụng nặng, dù Apple sau đó đã tung bản cập nhật phần mềm để khắc phục.

Trong khi đó, nhôm có lợi thế lớn về khả năng tản nhiệt, trọng lượng nhẹ và giá thành thấp hơn. Điều này giúp Apple dễ tối ưu thiết kế mỏng nhẹ mà vẫn đảm bảo hiệu năng ổn định.

Nếu Apple thực sự muốn biến AI thành trung tâm của thế hệ iPhone tương lai, việc ưu tiên một vật liệu hỗ trợ kiểm soát nhiệt tốt hơn là điều hoàn toàn hợp lý.

Dẫu vậy, không phải mọi leaker đều tin rằng kỷ nguyên titan đã kết thúc. Trước đó vào ngày 17/5, tài khoản Instant Digital từng khẳng định Apple đang nghiên cứu các hợp kim titan mới dành cho iPhone tương lai.

Điều này không phải quá khó hiểu. Với quy mô khổng lồ của Apple, công ty luôn chi hàng tỷ USD cho hoạt động nghiên cứu và phát triển, bao gồm cả việc thử nghiệm các vật liệu mới. Hãng gần như chắc chắn đang tìm cách cải thiện titan để giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả tản nhiệt và tối ưu độ bền.

Apple hiếm khi công khai kế hoạch thay đổi vật liệu trước khi sản phẩm ra mắt. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy hãng luôn lựa chọn vật liệu dựa trên mục tiêu kỹ thuật và chiến lược sản phẩm ở từng giai đoạn.

Nếu trong tương lai Apple tìm ra công thức titan mới nhẹ hơn, rẻ hơn và tản nhiệt tốt hơn, khả năng vật liệu này trở lại trên iPhone là hoàn toàn có thể xảy ra.

Ở thời điểm hiện tại, nhiều dấu hiệu cho thấy nhôm đang là phương án phù hợp hơn với định hướng phát triển của Apple. Khi smartphone bước vào kỷ nguyên AI, ưu tiên lớn nhất có thể không còn là vẻ ngoài sang trọng tuyệt đối mà là khả năng duy trì hiệu năng, nhiệt độ và thời lượng pin.

Titan vẫn mang giá trị biểu tượng mạnh mẽ cho dòng Pro, nhưng trong cuộc chơi công nghệ hiện đại, yếu tố thực dụng ngày càng được đặt lên hàng đầu. Và ít nhất vào lúc này, nhôm dường như đang chiếm ưu thế trong cuộc chiến vật liệu của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

(Theo PhoneArena, MacRumors)