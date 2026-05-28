Theo một cuộc khảo sát gần đây về mẫu Pixel 11 mà người dùng muốn mua nhất, phiên bản nhận được nhiều sự quan tâm nhất lại chính là Pixel 11 Pro XL, thiết bị lớn nhất trong cả dòng sản phẩm.

Pixel 11 Pro XL, thiết bị lớn nhất trong cả dòng sản phẩm được người dùng quan tâm nhất. Ảnh: Android Headlines

Kết quả khảo sát cho thấy Pixel 11 Pro XL chiếm hơn 43% số phiếu bầu, vượt xa Pixel 11 Pro với khoảng 30%. Trong khi đó, Pixel 11 tiêu chuẩn chỉ nhận chưa tới 10% sự quan tâm, còn mẫu điện thoại gập Pixel 11 Pro Fold thậm chí chỉ đạt khoảng 6,5%.

Những con số này phản ánh một thực tế rõ ràng: người dùng hiện đại đang ưu tiên trải nghiệm smartphone màn hình lớn hơn.

Xu thế smartphone thay thế mọi thiết bị cá nhân

Việc điện thoại ngày càng to hơn không phải ngẫu nhiên. Smartphone giờ đây đã trở thành trung tâm của đời sống số, thay thế hàng loạt thiết bị từng rất phổ biến trước kia.

Nhiều người gần như không còn dùng máy tính để bàn. Laptop cũng chủ yếu phục vụ công việc. Trong phần lớn thời gian còn lại, chiếc điện thoại là thiết bị duy nhất để xem video, chơi game, đọc tin tức, lướt mạng xã hội hay xử lý công việc nhanh.

Đó là lý do màn hình lớn ngày càng trở nên hấp dẫn.

Một thiết bị khoảng 6,8 đến 6,9 inch cho trải nghiệm xem phim tốt hơn đáng kể so với điện thoại 6 inch truyền thống. Việc đọc văn bản, chỉnh sửa tài liệu hay chạy đa nhiệm chia đôi màn hình cũng dễ chịu hơn nhiều.

Đặc biệt, mạng xã hội và video ngắn đang khiến người dùng tiêu thụ nội dung theo cách “ngốn” màn hình hơn nhiều. TikTok, YouTube Shorts hay Instagram Reels đều hoạt động hấp dẫn hơn trên những thiết bị có màn hình lớn, sáng và pin khỏe.

Không chỉ vậy, điện thoại kích thước lớn thường đi kèm viên pin lớn hơn. Dù màn hình to tiêu thụ nhiều điện năng, các hãng đã cải thiện tối ưu phần mềm để cân bằng pin hiệu quả hơn trước rất nhiều.

Kết quả là người dùng vừa có màn hình lớn, vừa có thời lượng pin dài, hai yếu tố cực kỳ quan trọng trong trải nghiệm smartphone hiện đại.

Pixel bản thường đang mất dần sức hút

Một điểm đáng chú ý khác là sự lạnh nhạt dành cho Pixel 11 tiêu chuẩn.

Trong nhiều năm, dòng Pixel cơ bản của Google vốn được đánh giá cao nhờ trải nghiệm Android mượt mà, camera tốt và khả năng tích hợp AI thông minh. Đây chưa bao giờ là dòng máy mạnh nhất về cấu hình, nhưng lại nổi bật nhờ tính ổn định và khả năng xử lý thực tế.

Các tính năng AI nổi tiếng như Call Screening hay trợ lý thông minh của Google thường xuất hiện đầu tiên trên Pixel trước khi lan sang những hãng Android khác.

Tuy nhiên, người dùng hiện tại dường như không còn quá hào hứng với các mẫu flagship “không Pro”. Họ muốn camera tốt hơn, màn hình cao cấp hơn, pin lớn hơn và nhiều tính năng AI cao cấp hơn, những thứ thường chỉ xuất hiện trên dòng Pro.

Điều này khá trái ngược với thị trường iPhone. Theo một số báo cáo gần đây, phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn lại bán tốt hơn cả iPhone 17 Pro Max trong giai đoạn đầu năm 2026. Điều đó cho thấy người dùng Android và người dùng iPhone đang có xu hướng tiêu dùng khá khác biệt.

Smartphone gập vẫn chưa chạm được tới số đông

Nếu có thiết bị nào gây thất vọng trong khảo sát lần này, đó chính là Pixel 11 Pro Fold.

Dù smartphone gập từng được xem là tương lai của ngành di động, mức độ quan tâm của người dùng dành cho dòng máy này vẫn khá thấp. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến điều đó.

Đầu tiên là kích thước. Dù điện thoại màn hình lớn đang được ưa chuộng, smartphone gập lại thường bị xem là quá cồng kềnh. Khi gập lại, chúng dày hơn đáng kể điện thoại thông thường. Khi mở ra, trải nghiệm tuy ấn tượng nhưng không phải ai cũng cần đến một màn hình gần bằng tablet trong túi quần.

Yếu tố giá bán cũng là rào cản cực lớn. Smartphone gập vẫn thuộc nhóm thiết bị siêu cao cấp với mức giá vượt xa flagship thông thường.

Ngoài ra, thị trường hiện còn bị ảnh hưởng bởi sức hút khổng lồ từ chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple, thường được đồn đoán với tên gọi iPhone Fold hoặc iPhone Ultra. Rất nhiều người đang chờ xem Apple sẽ làm gì với smartphone gập trước khi quyết định xuống tiền cho sản phẩm từ Google hay Samsung.

Nói cách khác, Pixel Fold có thể đang bị “đóng băng” tạm thời bởi tâm lý chờ đợi của thị trường.

Sự bùng nổ quan tâm dành cho Pixel 11 Pro XL cho thấy thương hiệu Pixel vẫn còn sức hút rất lớn. Người dùng Android có thể đang thay đổi mạnh về nhu cầu: họ muốn smartphone to hơn, pin lâu hơn, AI thông minh hơn và đủ sức thay thế gần như toàn bộ thiết bị điện tử cá nhân khác.

Tuy nhiên, trong cuộc đua màn hình lớn ấy, smartphone gập, thứ từng được xem là tương lai, lại đang đứng ngoài tâm điểm.

(Theo PhoneArena, Macworld)