Dù còn khá lâu nữa Apple mới chính thức công bố thế hệ iPhone tiếp theo, những tin đồn xoay quanh dòng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đã bắt đầu xuất hiện dày đặc. Điều đáng chú ý là các thông tin rò rỉ gần đây lại mâu thuẫn trực tiếp với nhiều nguồn tin trước đó, đặc biệt liên quan đến thiết kế và kích thước tổng thể của máy.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ có kích thước màn hình mới? Nguồn ảnh: MajinBu/ X

Theo một rò rỉ mới, Apple có thể sẽ thay đổi đáng kể tỷ lệ thân máy trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, khiến hai thiết bị trở nên cao hơn nhưng hẹp hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Nếu thông tin này chính xác, đây có thể là một trong những thay đổi ngoại hình đáng chú ý nhất của dòng iPhone Pro trong nhiều năm qua.

Rò rỉ mới cho thấy iPhone 18 Pro Max sẽ có màn hình lớn hơn

Trong bức ảnh được chia sẻ bởi tài khoản rò rỉ @MajinBuOfficial trên mạng xã hội X, kích thước của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max dường như đã thay đổi so với thế hệ trước. Leaker Abhishek Yadav cũng bổ sung rằng cả hai mẫu máy sẽ có thiết kế “cao hơn và hẹp hơn”.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở kích thước màn hình. Theo nguồn tin này, iPhone 18 Pro có thể sở hữu màn hình 6,4 inch, trong khi phiên bản iPhone 18 Pro Max thậm chí có thể đạt tới 7 inch. Đây là bước nhảy khá lớn nếu so với kích thước hiện tại trên dòng Pro của Apple.

Nếu tin đồn này là thật, đây sẽ là lần đầu tiên giới công nghệ nghe thấy thông tin về việc Apple thay đổi mạnh tay như vậy trên dòng iPhone cao cấp. Trước đó, phần lớn các báo cáo đều cho rằng Apple sẽ duy trì thiết kế gần như tương tự dòng iPhone 17.

Hồi tháng 4, kênh công nghệ Max Tech từng đăng tải video mô phỏng các mẫu “dummy unit” của iPhone 18. Trong video đó, thiết bị được cho là chỉ thay đổi nhẹ ở cụm camera với kích thước ống kính lớn hơn đôi chút, còn tổng thể thân máy hầu như giữ nguyên.

Thậm chí, video còn cho thấy một số mẫu ốp lưng của iPhone 17 có thể tương thích với iPhone 18. Điều này khiến nhiều người tin rằng Apple sẽ tiếp tục chiến lược thiết kế quen thuộc, tương tự cách hãng đã làm suốt vài thế hệ gần đây.

Tuy nhiên, thông tin mới về việc máy cao hơn và hẹp hơn lại phủ nhận hoàn toàn giả thuyết đó. Nếu Apple thực sự thay đổi tỷ lệ khung máy, gần như chắc chắn người dùng sẽ phải mua ốp lưng mới thay vì tái sử dụng phụ kiện cũ.

Dẫu vậy, đây có lẽ không phải vấn đề quá lớn với phần đông người dùng. Những ai đang sở hữu iPhone 17 nhiều khả năng cũng chưa có ý định nâng cấp ngay, đặc biệt khi các tin đồn hiện tại cho thấy iPhone 18 sẽ không mang đến cuộc cách mạng quá lớn về thiết kế hay trải nghiệm.

Chip A20 Pro có thể là nâng cấp đáng giá nhất

Dù ngoại hình vẫn còn gây tranh cãi, giới công nghệ gần như chắc chắn Apple sẽ nâng cấp mạnh về phần cứng bên trong. Tâm điểm nhiều khả năng sẽ là con chip A20 Pro mới.

Đây được cho là bộ xử lý đầu tiên của Apple sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC. Nếu điều này trở thành hiện thực, hiệu năng và khả năng tiết kiệm điện của iPhone 18 Pro Max có thể tăng đáng kể so với thế hệ hiện tại.

Tiến trình 2nm được xem là bước tiến lớn của ngành bán dẫn, cho phép tăng mật độ transistor nhiều hơn trong khi giảm điện năng tiêu thụ. Điều này không chỉ giúp máy mạnh hơn mà còn cải thiện thời lượng pin và khả năng kiểm soát nhiệt độ.

Tuy nhiên, cũng có một thực tế là dòng iPhone hiện nay vốn đã quá mạnh đối với nhu cầu sử dụng thông thường. Ngay cả chip A19 Pro trên dòng iPhone 17 được cho là cũng dư sức đáp ứng hầu hết tác vụ từ chơi game, quay video 4K cho tới xử lý AI.

Vì thế, ngoại trừ nhóm người dùng chuyên nghiệp hoặc các nhà sáng tạo nội dung cần hiệu năng cực cao, phần lớn người dùng có lẽ khó cảm nhận rõ sự khác biệt trong sử dụng hàng ngày.

Camera và màu sắc mới vẫn là điểm thu hút quen thuộc

Ngoài chip xử lý, Apple được cho là sẽ tiếp tục nâng cấp camera trên dòng iPhone 18 Pro Max. Dù chưa có nhiều thông tin cụ thể, giới phân tích kỳ vọng hãng sẽ cải thiện khả năng chụp thiếu sáng, zoom quang học và xử lý AI cho ảnh.

Bên cạnh đó, các tùy chọn màu sắc mới nhiều khả năng cũng sẽ xuất hiện nhằm tạo cảm giác mới mẻ cho sản phẩm. Đây vốn là chiến lược quen thuộc của Apple để kích thích nhu cầu nâng cấp, ngay cả khi thiết kế tổng thể không thay đổi quá nhiều.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ có bản màu dark cherry đầy cuốn hút. Ảnh: Fpt.

Một thông tin khác cũng đáng chú ý là Apple được cho là vẫn tiếp tục sử dụng khung nhôm cho dòng iPhone 18. Điều này không quá bất ngờ, nhưng nhiều người dùng hy vọng hãng sẽ khắc phục những vấn đề từng xuất hiện trên iPhone 17, đặc biệt liên quan đến độ bền bề mặt và hiện tượng xuống màu sau thời gian sử dụng.

Ở thời điểm hiện tại, gần như chưa có bất kỳ thông tin nào đủ chắc chắn để khẳng định chính xác thiết kế cuối cùng của iPhone 18 Pro Max. Các nguồn tin rò rỉ vẫn đang đưa ra những nhận định trái ngược nhau, từ việc Apple giữ nguyên kích thước cho tới khả năng thay đổi hoàn toàn tỷ lệ màn hình.

Tuy nhiên, chính sự mâu thuẫn này lại khiến iPhone 18 trở thành một trong những sản phẩm được bàn luận nhiều nhất trước ngày ra mắt. Nếu Apple thực sự chuyển sang thiết kế cao và hẹp hơn, hãng có thể đang muốn tối ưu trải nghiệm cầm nắm, đồng thời tăng diện tích hiển thị mà không khiến thiết bị quá rộng trong tay người dùng.

(Theo Android Headlines, Mashable, MacRumors)