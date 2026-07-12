Theo The Hill, Văn phòng đại diện của ông Lindsey Graham ngày 11/7 đã xác nhận tin vị thượng nghị sĩ bang Nam Carolina qua đời sau một cơn bạo bệnh xảy ra đột ngột.

"Gia đình thượng nghị sĩ Graham rất cảm kích những lời chia buồn, nhưng mong muốn được giữ sự riêng tư trong giai đoạn này”, thông cáo cho biết.

Trước khi qua đời ở tuổi 71, ông Graham được biết đến là một trong những nhân vật theo đuổi đường lối cứng rắn về quốc phòng tại Mỹ. Xuyên suốt sự nghiệp, ông từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Thượng viện, đồng thời là thành viên của Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Chuẩn chi, Ủy ban Môi trường và Công trình công cộng.

Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham đột ngột qua đời ở tuổi 71. Ảnh: NYT

Ngoài ra, sự nghiệp chính trị của ông Graham cũng gắn liền với mối quan hệ gần gũi với hai nhân vật có ảnh hưởng lớn trong đảng Cộng hòa là Tổng thống Donald Trump và cố Thượng nghị sĩ John McCain của bang Arizona.

"Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đã qua đời. Ông ấy là một trong những con người và chính trị gia tuyệt vời nhất mà tôi từng biết. Ông ấy luôn làm việc không ngừng nghỉ và là một người yêu nước đích thực. Lindsey sẽ được nhớ mãi. Thông tin về tang lễ sẽ được công bố sau. Thật đau buồn!", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Sau khi thông tin về cái chết của ông Graham được công bố, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ngay lập tức gửi thông điệp chia buồn. Đáng chú ý, ông Graham dự kiến sẽ tham gia chương trình "Meet the Press" của đài NBC vào sáng 13/7 sau khi trở về từ chuyến thăm Ukraine.

"Ông Graham đã đến Ukraine 10 lần kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt. Ông ấy luôn ở bên người dân Ukraine trong những thời điểm khó khăn nhất. Chúng tôi duy trì liên lạc thường xuyên và tôi sẽ nhớ những cuộc trò chuyện với ông ấy. Chỉ trong tuần qua, chúng tôi đã gặp nhau hai lần. Chúng tôi sẽ luôn biết ơn ông ấy vì đã thúc đẩy nhiều sáng kiến nhằm đưa hòa bình đến gần hơn với Ukraine", ông Zelensky nói.