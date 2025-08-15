Ảnh: TASS

Tờ The Guardian dẫn lời Yuri Ushakov, cố vấn của tổng thống Nga nói, tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska, ông Putin và ông Trump dự kiến sẽ thảo luận về tiềm năng to lớn chưa được khai thác trong quan hệ kinh tế Nga - Mỹ.

Theo các nhà quan sát, trong chuyến đi tới Mỹ để hội đàm với ông Trump, ông Putin mang theo hai cố vấn kinh tế nổi tiếng cùng đội ngũ các nhà ngoại giao kỳ cựu. Việc Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov tháp tùng ông Putin tới Mỹ có một điểm đáng chú ý: Ông Siluanov là người dẫn dắt phản ứng của Nga trước các lệnh trừng phạt của phương Tây, khi Điện Kremlin luôn coi việc dỡ bỏ trừng phạt là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Một cựu quan chức Điện Kremlin đề nghị giấu tên, bình luận: "Tổng thống Putin coi đó là cơ hội để chứng tỏ cho người đứng đầu nước Mỹ thấy, ông sẵn sàng đồng ý hòa bình khi có điều kiện phù hợp. Lãnh đạo Điện Kremlin muốn mô tả Tổng thống Ukraine là người muốn kéo dài xung đột. Ông Putin biết người đồng cấp Mỹ nhìn thế giới qua lăng kính kinh doanh và sẽ tạo dựng hòa bình theo cách ông ấy muốn, như một cánh cổng dẫn tới những cơ hội sinh lời".

Một học giả Nga nhận xét: "Ông Trump chính là kiểu lãnh đạo Tổng thống Putin tin ông ấy luôn có thể đạt một thỏa thuận".

Các nhà phân tích và những người trong cuộc cho rằng, hội nghị thượng đỉnh sắp diễn ra giữa ông Trump và ông Putin được tổ chức trong thời gian quá ngắn, nên sẽ khó đem lại bất kỳ kết quả có ý nghĩa nào. Bộ Ngoại giao Nga trước đó cho hay, các điều kiện do Tổng thống Putin đặt ra để chấm dứt cuộc xung đột với Ukraine vẫn không thay đổi, bao gồm Ukraine phải rút toàn bộ lực lượng khỏi các khu vực trọng điểm và từ bỏ tham vọng gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Một thành viên trong nhóm chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin phát biểu: "Đây không phải là hội nghị thượng đỉnh cuối cùng, nơi có thể đạt được hòa bình lâu dài... Không đủ nền tảng cho điều đó. Tuy nhiên, sự kiện mang lại cơ hội hiếm để thuyết phục Tổng thống Mỹ đứng về phía Nga".