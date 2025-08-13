Ảnh: Military.com

Theo Sky News, căn cứ Elmendorf-Richardson là sự kết hợp giữa căn cứ Elmendorf của Không quân và căn cứ Fort Richardson của Lục quân Mỹ. Đây là căn cứ quân sự lớn nhất ở Alaska, chứa hơn 32.000 người, chiếm 10% dân số Anchorage. Khu vực này cũng có ý nghĩa quan trọng đối với Nga. Cách đây 158 năm, Mỹ đã mua Alaska từ đế quốc Nga.

Trên thực tế, đảo Diomede nhỏ của Alaska chỉ cách đảo Diomede lớn của Nga qua eo biển Bering chưa đầy 5km, cho thấy khoảng cách địa lý gần gũi giữa hai nước. Theo Thư viện Quốc hội Mỹ, trong Chiến tranh Lạnh, căn cứ này đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ Mỹ trước Liên Xô khi đó.

Một số người đã chỉ trích quyết định tổ chức đàm phán về cuộc xung đột Nga - Ukraine ở Alaska của ông Trump. Nigel Gould-Davies, cựu đại sứ Anh tại Belarus nhận xét: "Thật dễ dàng tưởng tượng ông Putin sẽ lập luận trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Trump như sau: Nhìn xem, lãnh thổ có thể đổi chủ. Chúng tôi trao Alaska cho Mỹ. Tại sao Ukraine không thể trao cho chúng tôi một phần lãnh thổ của họ?".

Đây là lần đầu tiên kể từ khi trở lại nắm quyền ở Nhà Trắng nhiệm kỳ 2, ông Trump tới Alaska. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump đã tới căn cứ Elmendorf-Richardson vài lần. Trong khi đó, ông Putin sẽ là tổng thống Nga đầu tiên tới thăm Anchorage.

Theo CNN, Mỹ phải đối mặt với những thách thức lớn trong việc tìm kiếm địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Nga Putin. Do Alaska đang vào cao điểm mùa du lịch nên hầu như không có cơ sở vật chất công cộng phù hợp. Sau khi cân nhắc các địa điểm như Juneau, Anchorage và Fairbanks, các nhà tổ chức đã quyết định chỉ có Anchorage mới đáp ứng cơ sở hạ tầng cần thiết.

Các nguồn tin cho biết, Nhà Trắng không muốn tổ chức cuộc gặp tại một cơ sở quân sự, nhưng căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson cuối cùng đã chứng minh là địa điểm duy nhất đáp ứng tất cả các yêu cầu.

Bộ Quốc phòng Mỹ mô tả khu vực tổ chức hội nghị thượng đỉnh là nơi có "những ngọn núi hùng vĩ, phủ đầy tuyết trắng, có hồ nước, sông băng và rất nhiều động vật hoang dã".