Tổng thống Nga Putin. Ảnh: TASS

Theo hãng tin TASS, ông Putin sẽ thăm nhà máy chuyên chế biến và tinh chế dầu cá Omega-Sea, khu liên hợp thể thao tổng thống, trung tâm văn hóa xã hội Mayak Park cũng như đặt hoa tại tượng đài các phi công anh hùng và gặp người đứng đầu khu vực Sergey Nosov. Sau đó, theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, ông Putin sẽ tiếp tục bay tới Alaska.

Magadan nằm cách Anchorage, thành phố đông dân nhất bang Alaska, Mỹ và là nơi ông Trump hội đàm với ông Putin, khoảng 3.162km.

Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Trump và người đứng đầu Nga Putin sẽ gặp nhau tại căn cứ chung Elmendorf-Richardson, căn cứ quân sự lớn nhất ở Alaska vào khoảng 11h30' giờ địa phương ngày 15/8 (2h30' giờ Việt Nam ngày 16/8). Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Washington đang tăng cường nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Truyền thông Nga đưa tin, các quan chức của Moscow như Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Đại sứ Nga tại Mỹ Alexander Darchiev và trợ lý tổng thống Kirill Dmitriev đã đến Alaska. Một máy bay chở các nhà báo Nga cũng đã hạ cánh tại Anchorage.

Theo báo Guardian, khi tới gặp ông Trump ở Alaska, Tổng thống Putin được một đội ngũ các nhà điều hành chính trị, chiến lược gia tài chính và chuyên gia ngoại giao dày dạn kinh nghiệm tháp tùng. Đó là những người đã góp phần định hình chính sách đối ngoại và kinh tế của Nga trong hơn hai thập niên, gồm Ngoại trưởng Lavrov, cố vấn chính sách đối ngoại Yuri Ushakov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov, Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Kirill Dmitriev.

Cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Putin là nỗ lực mới nhất trong vô số nỗ lực của người đứng đầu nước Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine và giữ lời hứa trong chiến dịch tái tranh cử tổng thống Mỹ năm ngoái. Đây cũng là lần đầu tiên trong một thập niên ông Putin đến thăm Mỹ, đồng thời là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Nga tới Alaska.