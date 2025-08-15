Theo hãng tin TASS, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/8 đã đưa ra một số nhận định về cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc phỏng vấn với Fox News.

"Tôi là tổng thống và sẽ không bị qua mặt. Trong vòng 2-5 phút đầu tiên, chúng ta có thể xác định được cuộc gặp diễn ra tốt đẹp hay tồi tệ", ông Trump cho biết. Khi được hỏi rằng liệu cuộc gặp có khả năng thất bại hay không, lãnh đạo Nhà Trắng đáp: "Có, 25%. Giống như một ván cờ, nếu đó là một cuộc gặp không tốt, cuộc gặp sẽ kết thúc rất nhanh. Nếu mọi thứ thuận lợi, chúng ta sẽ hướng tới cuộc gặp thứ hai".

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: NYT

Tuy vậy, ông Trump cũng tỏ ra thận trọng về khả năng một lệnh ngừng bắn được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh ở Alaska, đồng thời nhấn mạnh việc sẽ để Ukraine tham gia vào mọi quyết định về đất nước này.

Theo kế hoạch, Tổng thống Trump sẽ rời Nhà Trắng vào sáng sớm ngày 15/8 (giờ địa phương), sau đó di chuyển tới Anchorage, Alaska.

Cuộc gặp lần này giữa ông Trump và ông Putin được tổ chức tại căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson, với thành phần bao gồm Tổng thống Mỹ, Tổng thống Nga và các phiên dịch. Sau cuộc hội đàm kín, hai nhà lãnh đạo sẽ dùng bữa trưa với các thành viên phái đoàn, rồi cùng tham gia một buổi họp báo chung.

Về phía Nga, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, các bên không nên "cố dự đoán kết quả của hội nghị thượng đỉnh". Theo ông Peskov, Nga và Mỹ không có ý định ký kết bất kỳ văn kiện chính thức nào chỉ dựa trên kết quả thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh.