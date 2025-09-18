Galaxy S26 Ultra – mẫu smartphone được mong chờ nhất của Samsung – chỉ còn khoảng bốn tháng nữa sẽ ra mắt. Nhưng mới đây, một báo cáo bất ngờ cho thấy chiếc máy này có thể không dùng chip Snapdragon cao cấp của Qualcomm như thông lệ, mà thay vào đó là chip Exynos do chính Samsung sản xuất.

Mẫu Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Androidpolice

Galaxy S26 Ultra sẽ từ bỏ chip Snapdragon?

Trong ba thế hệ trước, Galaxy S Ultra luôn được ưu ái sử dụng chip Snapdragon, vốn được xem là lựa chọn tối thượng về hiệu năng:

Galaxy S23 Ultra: Snapdragon 8 Gen 2

Galaxy S24 Ultra: Snapdragon 8 Gen 3

Galaxy S25 Ultra: Snapdragon 8 Elite

Lâu nay, Samsung vẫn giữ “luật bất thành văn” rằng Ultra luôn phải dùng Snapdragon để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho mọi người dùng toàn cầu.

Lý do là bởi, dù Exynos đủ mạnh để xử lý đa số tác vụ, nhưng thường bị coi là yếu thế hơn Snapdragon về sức mạnh thuần và khả năng kiểm soát nhiệt độ.

Chính vì vậy, gần như tất cả giới công nghệ đều tin rằng Galaxy S26 Ultra sẽ tiếp tục chạy Snapdragon 8 Elite 2 (hay còn gọi là Snapdragon 8 Gen 5).

Tuy nhiên, một báo cáo từ The Korea Herald đã “dội gáo nước lạnh”: ngay cả Galaxy S26 Ultra cũng sẽ dùng Exynos 2600.

Dĩ nhiên, từ nay đến tháng 1/2026 – thời điểm Samsung dự kiến ra mắt dòng Galaxy S26 – mọi thông tin đều cần được xem xét thận trọng. Nhưng việc toàn bộ S26 series cùng dùng Exynos 2600 không hẳn là phi lý.

Exynos 2600 được sản xuất trên tiến trình 2nm của Samsung Foundry, đánh dấu bước tiến lớn trong tham vọng chip của hãng.

Trong khi đó, nhiều chip cao cấp hiện nay – bao gồm Snapdragon 8 Elite – mới chỉ đạt mức 3nm. Nói đơn giản, càng giảm kích thước tiến trình, con chip càng tiên tiến, tiết kiệm điện và mạnh mẽ hơn.

Trước nay, chip Exynos thường bị đánh giá thấp hơn Snapdragon về hiệu năng và độ ổn định nhiệt. Nhưng với bước nhảy sang 2nm, Samsung kỳ vọng tạo ra đột phá tương tự như cách Apple đã làm được với dòng chip M-series trên MacBook.

Kết quả benchmark hé lộ bất ngờ

Gần đây, điểm số Geekbench của Exynos 2600 đã gây bất ngờ: 3.309 điểm đơn nhân và 11.256 điểm đa nhân.

Kết quả này vượt trên Snapdragon 8 Elite ở cả hai hạng mục, thậm chí tiệm cận iPhone 16 Pro về đơn nhân và vượt qua ở hiệu năng đa nhân.

Exynos 2600 trên Geekbench. Ảnh: Geekbench

Đáng chú ý, Exynos 2600 cũng tiệm cận điểm số rò rỉ của Snapdragon 8 Elite Gen 2 – con chip kế nhiệm của Qualcomm.

Ngoài ra, Exynos 2600 dự kiến tích hợp một hệ thống tản nhiệt mới mang tên heat path block, giúp tăng tính ổn định và hiệu suất trong quá trình hoạt động liên tục.

Một thay đổi quan trọng khác nằm ở mảng đồ họa. Theo báo cáo, một cựu lãnh đạo GPU của Huawei đang tham gia phát triển GPU nội bộ đầu tiên của Samsung cho Exynos 2600.

Video concept Samsung Galaxy S26 Ultra. (Nguồn: Concept Tech)

Trước đây, Exynos từng dựa vào thiết kế đồ họa từ AMD, nhưng với bước ngoặt này, Samsung đang cho thấy tham vọng tự chủ hoàn toàn.

Dù phiên bản GPU mới có thể chưa ngay lập tức vượt trội so với Snapdragon hoặc Apple, nhưng đây có thể là nền móng để Samsung cải thiện mạnh mẽ trong các thế hệ tiếp theo.

Bước đi hợp lý về mặt chiến lược hay nhiều rủi ro?

Nếu thực sự trong tay có một con chip tốt hơn Snapdragon 8 Elite, việc Samsung lựa chọn sử dụng Exynos 2600 cho toàn bộ dòng S26 hoàn toàn dễ hiểu.

Điều này không chỉ giúp hãng kiểm soát tốt hơn chuỗi cung ứng, mà còn giảm phụ thuộc vào Qualcomm và tối ưu lợi nhuận nhờ linh kiện tự sản xuất.

Tuy nhiên, vấn đề lớn hơn là niềm tin của người dùng.

Trong nhiều năm, Snapdragon đã xây dựng danh tiếng như một biểu tượng của sức mạnh và độ tin cậy trên smartphone Android cao cấp.

Thuyết phục cộng đồng rằng Exynos 2600 không chỉ ngang ngửa mà còn vượt mặt Snapdragon sẽ là nhiệm vụ không hề dễ dàng.

Ngay cả khi điểm số benchmark và thông số kỹ thuật đều ấn tượng, người dùng vẫn muốn kiểm chứng hiệu năng thực tế: khả năng xử lý game nặng, duy trì tốc độ lâu dài, quản lý nhiệt độ, tuổi thọ pin và độ ổn định khi sử dụng hàng ngày.

Đây chính là thước đo cuối cùng cho sự thành công của Exynos 2600. Nếu chip mới không thể đáp ứng kỳ vọng, Samsung có nguy cơ đối mặt với làn sóng chỉ trích từ cộng đồng – vốn đã quen với sự ổn định của Snapdragon.

Ngược lại, nếu Exynos 2600 thực sự “lột xác”, đây có thể là bước ngoặt lịch sử, đưa Samsung thoát khỏi cái bóng của Qualcomm và trở thành đối thủ sòng phẳng với Apple trong lĩnh vực chip di động.

Galaxy S26 Ultra đang dần lộ diện như một canh bạc lớn của Samsung. Việc loại bỏ Snapdragon trên mẫu Ultra – vốn được xem là biểu tượng cao cấp nhất – chắc chắn sẽ khiến thị trường dậy sóng.

Nhưng nhìn ở góc độ khác, đây là cơ hội để Samsung khẳng định sức mạnh của mình. Nếu Exynos 2600 thực sự đạt hiệu năng như rò rỉ, hãng hoàn toàn có thể thuyết phục cả giới công nghệ lẫn người dùng phổ thông rằng đã đến lúc Exynos trở thành lựa chọn số một.

Tháng 1/2026 sẽ là thời khắc quyết định. Và câu hỏi còn bỏ ngỏ: Exynos 2600 sẽ đưa Galaxy S26 Ultra lên đỉnh cao mới, hay khiến Samsung phải trả giá vì đánh cược quá lớn?

(Theo PhoneArena, GSMarena)