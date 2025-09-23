Samsung dồn công nghệ mới cho “át chủ bài”?

Sau khi Apple chính thức giới thiệu dòng iPhone 17 và nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên thị trường, Samsung đang chịu áp lực lớn để không bị “lu mờ” trong phân khúc cao cấp.

Đáp lại, tập đoàn Hàn Quốc được cho là sẽ dồn sức nâng cấp Galaxy S26 Ultra, mẫu flagship chủ lực ra mắt vào năm tới, với công nghệ màn hình tiên tiến nhất từ trước đến nay.

Một concept Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Sam Tech

Theo ETNews, Galaxy S26 Ultra sẽ sở hữu màn hình mỏng hơn, sáng hơn so với Galaxy S25 Ultra. Đây được xem là bước đi chiến lược để Samsung lấy lại vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực hiển thị, vốn là thế mạnh truyền thống của hãng.

Nguồn tin cho biết, Samsung hiện đã vượt xa các đối thủ như LG Chem và Deoksan Neolux trong cuộc đua vật liệu OLED, đồng thời sẵn sàng trang bị cho Galaxy S26 Ultra bộ vật liệu M14 mới.

Vật liệu M14 hứa hẹn mang đến ba ưu điểm quan trọng: độ sáng cao hơn, tiêu thụ năng lượng thấp hơn và tuổi thọ màn hình dài hơn. Đây là thế hệ vật liệu OLED tiên tiến nhất hiện nay.

Trước đó, nhiều tin đồn cho rằng iPhone 17 Pro Max sẽ là mẫu máy đầu tiên trang bị M14, nhưng đến nay Apple vẫn chưa xác nhận. Dù vậy, ngay cả khi iPhone 17 Pro Max sử dụng M14, các chuyên gia nhận định Galaxy S26 Ultra vẫn sẽ vượt trội trong mảng hiển thị nhờ công nghệ khác biệt mà Samsung chuẩn bị tung ra.

Điểm nhấn quan trọng nhất nằm ở việc Galaxy S26 Ultra nhiều khả năng sẽ sử dụng công nghệ Color Filter on Encapsulation (CoE).

Công nghệ này từng được Samsung áp dụng cho dòng điện thoại gập từ năm 2021. Thay vì phải thêm một lớp phim phân cực để giảm phản xạ ánh sáng, CoE cho phép tích hợp bộ lọc màu trực tiếp vào lớp bảo vệ OLED. Kết quả là màn hình mỏng hơn, độ sáng cao hơn mà vẫn duy trì khả năng chống chói.

Trên các smartphone truyền thống, lớp polarizer tuy cần thiết nhưng lại khiến màn hình dày hơn và làm giảm đáng kể độ sáng. Với CoE, Galaxy S26 Ultra có thể vừa cải thiện trải nghiệm hiển thị, vừa duy trì thiết kế thanh mảnh, điều mà Apple cũng đang nhắm tới cho mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm.

Nếu tin tức rò rỉ chính xác, Samsung sẽ đi trước một bước, trở thành hãng đầu tiên áp dụng công nghệ này trên smartphone, qua đó “cướp sóng” của Apple trong lĩnh vực vốn được coi là chiến lược.

Video concept Galaxy S26 Ultra. (Nguồn: Sam Tech)

Báo cáo từ ETNews cũng chỉ ra rằng Galaxy S26 Pro và S26 Edge sẽ tiếp tục dùng vật liệu M13, thế hệ màn hình từng xuất hiện trên Galaxy S24 và S25.

Cụ thể, phiên bản Pro sẽ sở hữu màn hình 6,27 inch, Edge có màn hình 6,66 inch, trong khi Ultra đạt kích thước 6,89 inch. Đây là sự phân cấp quen thuộc nhằm giúp Samsung đa dạng hóa lựa chọn, nhưng đồng thời cũng tạo khoảng cách rõ rệt giữa Ultra và các phiên bản thấp hơn.

Thách thức từ iPhone 17 Pro Max

Galaxy S25 Ultra đã ghi nhận nhiều thành công về doanh số và đánh giá, nhưng theo các nhà phân tích, iPhone 17 Pro Max đang có đà trở thành “cơn sốt toàn cầu” với doanh số vượt trội. Điều này buộc Galaxy S26 Ultra phải mang đến những cải tiến lớn hơn hẳn để duy trì sức cạnh tranh.

Ngoài màn hình, Galaxy S26 Ultra còn được đồn đoán sẽ có thiết kế tinh gọn hơn, hệ thống camera nâng cấp mạnh mẽ, tuy nhiên pin có thể không cải thiện đáng kể.

Giới công nghệ cho rằng nếu Samsung muốn “lật ngược thế cờ”, một màn hình đỉnh cao là chìa khóa, vì đây là yếu tố người dùng dễ nhận thấy nhất ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nếu những thông tin rò rỉ trở thành hiện thực, Galaxy S26 Ultra có thể thiết lập một chuẩn mực mới cho smartphone cao cấp, vượt qua cả iPhone 17 Pro Max ở khả năng hiển thị.

Các chuyên gia nhận định, màn hình M14 kết hợp công nghệ CoE không chỉ giúp Samsung duy trì lợi thế truyền thống mà còn mở ra hướng đi mới cho toàn ngành.

“Một khi Samsung đưa CoE lên smartphone thông thường, các đối thủ buộc phải chạy theo. Đây có thể là bước ngoặt quan trọng, tương tự như khi Apple giới thiệu màn hình Retina hơn một thập kỷ trước”, một chuyên gia công nghệ tại Seoul nhận định.

Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh rằng tất cả mới chỉ dừng ở mức tin đồn. Samsung nhiều lần thử nghiệm các công nghệ màn hình mới nhưng không phải lúc nào cũng đưa vào sản phẩm thương mại. Điều đó có nghĩa là đến thời điểm Galaxy S26 Ultra ra mắt, vẫn có khả năng hãng thay đổi kế hoạch.

iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ. Ảnh: Tom’s Guide

Trong bối cảnh iPhone 17 Pro Max đang thu hút sự chú ý toàn cầu, Galaxy S26 Ultra chính là quân bài quan trọng để Samsung duy trì sức cạnh tranh ở phân khúc cao cấp. Với vật liệu M14 và công nghệ CoE, siêu phẩm này được kỳ vọng sẽ mở ra kỷ nguyên màn hình smartphone mới: sáng hơn, mỏng hơn và bền bỉ hơn.

Nếu thành công, Galaxy S26 Ultra không chỉ đối đầu sòng phẳng với iPhone 17 Pro Max mà còn có thể đặt ra một chuẩn mực mới cho toàn ngành di động. Và một lần nữa, cuộc đua Apple – Samsung sẽ tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của thế giới công nghệ trong năm 2026.

(Theo PhoneArena, Macworld)