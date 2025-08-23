Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, iPhone 17 sẽ chính thức lộ diện, nhiều khả năng vào ngày 9/9. Dòng sản phẩm năm nay sẽ bao gồm iPhone 17, iPhone 17 Air, cùng hai phiên bản cao cấp iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Concept iPhone 17 Pro Max với thiết kế cụm camera sau hoàn toàn mới. Ảnh: DrTech

Trong đó, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max được dự đoán sẽ có một loạt nâng cấp lớn, đặc biệt là thiết kế cụm camera mới – vốn đã rò rỉ khá nhiều trong thời gian qua.

Ngoài thiết kế, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max còn được cho là sẽ mang đến hàng loạt thay đổi quan trọng khác mà người dùng không nên bỏ qua.

Camera telephoto tiềm vọng 48MP

Một trong những nâng cấp được mong chờ nhất chính là camera telephoto mới. Từ cảm biến 12MP trên iPhone 16 Pro, Apple sẽ nâng cấp lên 48MP telephoto dạng tiềm vọng, cho phép zoom quang học 8x không mất chi tiết.

Điều này hứa hẹn cải thiện rõ rệt chất lượng ảnh khi chụp xa cũng như trong điều kiện thiếu sáng.

Camera selfie 24MP

Toàn bộ dòng iPhone 17 được cho là sẽ có camera trước 24MP, gấp đôi so với mức 12MP trên iPhone 16. Nâng cấp này mang lại ảnh selfie chi tiết, sắc nét hơn và video cũng rõ ràng, sống động hơn.

Quay video 8K

Lần đầu tiên, Apple có thể trang bị khả năng quay video 8K cho iPhone 17 Pro và 17 Pro Max.

Nếu tin tức rò rỉ đúng sự thật, đây sẽ là bước nhảy vọt trong chất lượng video, nâng iPhone lên một tầm cao mới so với các đối thủ trong cùng phân khúc.

Thiết kế cụm camera hoàn toàn mới

Thay đổi dễ nhận thấy nhất trên iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max là cụm camera sau dạng “camera bar”, nằm ngang ở phía trên mặt lưng.

Thiết kế này chứa toàn bộ ống kính cùng hệ thống LiDAR. Theo rò rỉ, logo Apple cũng sẽ được điều chỉnh vị trí để cân đối với phong cách mới.

Khung nhôm thay cho titan

Một điểm gây tranh cãi là iPhone 17 Pro có thể dùng khung nhôm thay vì titan như trên iPhone 16 Pro. Dù nhôm nhẹ hơn, nó cũng kém bền và ít cao cấp hơn so với titan.

Apple có thể ưu tiên giảm trọng lượng nhưng điều này khiến nhiều người hoài nghi về cảm giác “sang trọng” khi cầm.

Chip A19 Pro mới

iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max gần như chắc chắn sẽ dùng chip A19 Pro, được sản xuất trên tiến trình 3nm thế hệ thứ ba của TSMC.

Con chip này hứa hẹn mang đến hiệu năng mạnh mẽ hơn, đồng thời tiết kiệm điện năng vượt trội so với các thế hệ trước.

Video concept iPhone 17 Pro Max. (Nguồn: Phone Tech)

RAM 12GB

Apple được cho là sẽ tăng RAM trên iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max lên 12GB, cao hơn mức 8GB trên iPhone 16 Pro.

Nâng cấp này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Apple đẩy mạnh Apple Intelligence và nhu cầu đa nhiệm ngày càng lớn.

Hệ thống tản nhiệt cải tiến

Để đáp ứng sức mạnh của A19 Pro, Apple sẽ cải thiện khả năng tản nhiệt. Tin tức rò rỉ cho rằng iPhone 17 Pro Max sẽ sử dụng tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber) kết hợp với lá than chì, giúp máy duy trì hiệu năng cao khi xử lý tác vụ nặng và hạn chế hiện tượng quá nhiệt.

Chip Wi-Fi 7 do Apple tự phát triển

Nhằm giảm sự phụ thuộc vào Qualcomm, iPhone 17 Pro có thể được trang bị chip Wi-Fi 7 tự thiết kế. Điều này mang lại kết nối ổn định hơn, tốc độ cao hơn và tối ưu hóa năng lượng.

Tuy nhiên, Apple vẫn sẽ tiếp tục dùng modem 5G của Qualcomm trong năm nay.

Tăng giá 50 USD, nhưng dung lượng khởi điểm cao hơn

Tin rò rỉ cho thấy iPhone 17 Pro có thể tăng giá thêm 50 USD so với iPhone 16 Pro. Tuy nhiên, Apple sẽ bù lại bằng cách loại bỏ tùy chọn 128GB và nâng dung lượng khởi điểm lên 256GB, giúp người dùng cảm thấy hợp lý hơn.

Các mẫu iPhone 17 Pro, diện mạo và màu sắc mới tiềm năng. Ảnh: Sonny Dickson

Màu cam hoàn toàn mới

Apple được cho là sẽ mang đến màu sắc đột phá: màu cam nổi bật trên iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Đây là lần hiếm hoi Apple chọn một gam màu rực rỡ cho dòng Pro. Ngoài cam, máy cũng có các tùy chọn xanh đậm, bạc/trắng và đen.

Trải nghiệm tổng thể cao cấp hơn

Với tất cả những thay đổi trên – từ camera, chip xử lý, RAM, hệ thống tản nhiệt cho đến màu sắc – iPhone 17 Pro hứa hẹn sẽ tạo nên cú hích lớn trong thị trường smartphone cao cấp năm 2025, cạnh tranh trực diện với Samsung Galaxy S25 và Google Pixel 10 Pro.

iPhone 17 Pro không chỉ là một bản nâng cấp thông thường. Với loạt cải tiến từ phần cứng đến thiết kế, Apple đang cho thấy tham vọng định hình lại chuẩn mực smartphone cao cấp.

Dù giá bán có thể tăng, những gì người dùng nhận lại – từ camera 48MP telephoto, chip A19 Pro cho đến dung lượng khởi điểm 256GB – đều cho thấy Apple muốn mang đến trải nghiệm đáng tiền hơn bao giờ hết.

(Theo PhoneArena, CNET)