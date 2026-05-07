Apple đang tiến hành các cuộc thảo luận với Samsung và Intel nhằm tìm kiếm nguồn cung thay thế cho một trong những linh kiện quan trọng nhất của iPhone: bộ vi xử lý. Động thái này phản ánh mối lo ngày càng lớn của “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ trước những rủi ro địa chính trị có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Apple hiện phụ thuộc hoàn toàn vào TSMC để sản xuất các dòng chip A-series và M-series - “bộ não” của iPhone, iPad và Mac. CEO Tim Cook từng thừa nhận ông đã phải “ngủ với một mắt mở” sau khi nhận cảnh báo về rủi ro chuỗi cung ứng.

Sự phụ thuộc gần như tuyệt đối vào TSMC

Hiện tại, toàn bộ vi xử lý A-series trên iPhone đều được sản xuất bởi TSMC tại Đài Loan (Trung Quốc). Dù hãng này đã mở một nhà máy tại bang Arizona (Mỹ), cơ sở này vẫn tụt hậu đáng kể về công nghệ so với các nhà máy tại Đài Loan.

Cụ thể, nhà máy tại Arizona chỉ sản xuất chip trên tiến trình 4nm, trong khi TSMC tại Đài Loan đã tiến tới công nghệ 2nm, dự kiến được sử dụng cho chip A20 Pro trên iPhone 18 Pro. Khoảng cách công nghệ này tương đương 2–3 thế hệ, một con số rất lớn trong ngành bán dẫn.

Dự kiến đến cuối năm 2027, nhà máy thứ hai của TSMC tại Arizona mới có thể sản xuất chip 3nm. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, TSMC tại Đài Loan đã chuyển sang tiến trình A16 tiên tiến hơn, tiếp tục duy trì khoảng cách về hiệu năng và hiệu suất năng lượng.

Trong bối cảnh rủi ro gia tăng, Apple đang chủ động tìm kiếm các đối tác sản xuất thay thế. Theo Bloomberg, hãng đã có các cuộc trao đổi với Intel và Samsung.

Nếu hợp tác thành công, Apple có thể trở thành khách hàng của Intel Foundry, dịch vụ sản xuất chip theo hợp đồng mà Intel đang đẩy mạnh. Trong khi đó, Samsung cũng đã mời các lãnh đạo Apple tới tham quan nhà máy sản xuất chip tiên tiến mà hãng đang xây dựng tại Texas.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin thân cận, Apple vẫn chưa đặt bất kỳ đơn hàng nào với cả hai công ty. Một phần nguyên nhân là do hãng vẫn còn e ngại về việc sử dụng công nghệ ngoài hệ sinh thái TSMC, đối tác đã gắn bó và chứng minh năng lực trong nhiều năm.

Thực tế, Apple không phải lúc nào cũng phụ thuộc hoàn toàn vào TSMC. Trong quá khứ, Samsung từng sản xuất chip cho các thế hệ iPhone đầu tiên, từ bản gốc đến iPhone 5s.

Đến thế hệ iPhone 6s, Apple đã chia đơn hàng chip A9 cho cả Samsung và TSMC nhằm giảm rủi ro. Tuy nhiên, từ chip A10 trở đi, Apple quyết định “chọn mặt gửi vàng” hoàn toàn cho TSMC, đánh dấu sự tin tưởng tuyệt đối vào đối tác Đài Loan.

Áp lực mới: Cơn khát chip AI đe dọa nguồn cung

Ngoài yếu tố địa chính trị, Apple còn phải đối mặt với một thách thức khác: sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo. Nhu cầu khổng lồ đối với GPU và chip tăng tốc AI đang khiến năng lực sản xuất của TSMC bị căng thẳng.

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh gần đây, Tim Cook thừa nhận: “Chúng tôi có ít sự linh hoạt trong chuỗi cung ứng hơn bình thường”. Điều này cho thấy Apple có thể đối mặt với nguy cơ thiếu hụt chip cho iPhone và Mac trong tương lai gần.

Một trong những lý do khiến Apple vẫn trung thành với TSMC là các điều khoản hợp tác đặc biệt. Thông thường, các khách hàng của TSMC phải trả tiền cho toàn bộ tấm wafer silicon, dù số lượng chip đạt chuẩn (die) có thể không cao.

Giá mỗi wafer 2nm hiện vào khoảng 30.000 USD và các công ty thiết kế chip phải tự chịu rủi ro về tỷ lệ thành phẩm. Tuy nhiên, Apple được cho là hưởng cơ chế “Good Die Only” - chỉ trả tiền cho các chip đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Cơ chế này giúp Apple chuyển phần lớn rủi ro sản xuất sang TSMC, đồng thời đảm bảo hiệu quả chi phí ở quy mô hàng trăm triệu thiết bị mỗi năm, một lợi thế mà không phải khách hàng nào cũng có được.

Dù đang tích cực tìm kiếm phương án dự phòng, Apple vẫn đứng trước một bài toán nan giải: làm thế nào để giảm phụ thuộc vào TSMC mà không đánh đổi hiệu năng, chi phí và độ tin cậy.

Samsung từng gặp vấn đề về tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn, trong khi Intel vẫn đang trong quá trình xây dựng lại vị thế trong lĩnh vực sản xuất chip theo hợp đồng. Với một khách hàng khổng lồ như Apple, bất kỳ sai sót nào cũng có thể gây hậu quả hàng tỷ USD.

(Theo PhoneArena, Bloomberg)