Trong bài đăng trên mạng xã hội X đêm 1/12, cựu Đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul đã đặt câu hỏi vì sao con rể của Tổng thống Trump là ông Kushner, người không nắm vai trò gì trong chính quyền Washington, lại có mặt trên chuyến bay tới Nga cùng đặc phái viên Steve Witkoff, thay vì Ngoại trưởng Rubio.

Ngoại trưởng Mỹ Rubio (cà vạt đỏ) trong cuộc gặp với phái đoàn Ukraine. Ảnh: Rustem Umerov/Mạng xã hội X

Ông McFaul viết: “Có ai đó giải thích cho tôi vì sao đặc phái viên Witkoff và con rể của tổng thống Mỹ tham gia đàm phán với cả phía Nga lẫn Ukraine, trong khi ngoại trưởng của chúng ta chỉ có thể đối thoại với chính quyền Kiev và không được dẫn đầu phái đoàn đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin”.

Theo cựu Đại sứ McFaul, ông Rubio, người nắm vai trò ngoại trưởng kiêm cố vấn an ninh trong chính quyền Trump, là trung tâm của các cuộc thảo luận với phái đoàn Ukraine hôm 30/11 tại bang Florida, Mỹ. Lúc đó, ông Rubi ngồi giữa đặc phái viên Witkoff và ông Kushner.

Báo The Guardian nhận định, Ngoại trưởng Rubio không góp mặt trong phái đoàn đàm phán của Mỹ đến Nga lần này vì ông đã bị cấm nhập cảnh vào Nga từ năm ngoái, sau khi Moscow đưa tên của vợ chồng ông vào danh sách công dân Mỹ bị chính phủ Nga áp lệnh trừng phạt.

Ngoài ông Rubio, một số chính trị gia Mỹ khác như cựu Tổng thống Barack Obama, cựu Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton và cựu Hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene cũng nằm trong "danh sách đen" của Nga.

Dự kiến, phái đoàn đàm phán Mỹ do ông Witkoff dẫn đầu sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin trong chiều nay (2/12) tại Moscow.