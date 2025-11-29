Báo Telegraph đưa tin, đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của ông Trump là Jared Kushner dự kiến sẽ tới Moscow vào tuần tới để trình bày đề xuất trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine.

Theo kế hoạch hòa bình ban đầu gồm 28 điểm do Mỹ đưa ra, ngoài công nhận Crưm và 2 khu vực Donetsk và Luhansk thuộc vùng Donbass, miền đông Ukraine là của Nga, Washington cũng công nhận lãnh thổ mà quân Nga đang kiểm soát phía sau đường tiếp xúc ở Kherson và Zaporizhzhia sau bất kỳ lệnh ngừng bắn nào. Về phần Ukraine, nước này sẽ nhận được đảm bảo an ninh của Mỹ và châu Âu. Ngoài ra, một khu vực phi quân sự sẽ được thiết lập ở những khu vực mà quân đội Ukraine dự kiến rút khỏi.

Tờ Kyiv Post nhận xét, kế hoạch trên đánh dấu một bước đột phá đáng kể so với quy ước ngoại giao lâu đời của Mỹ. Một nguồn tin đáng tin cậy bình luận: "Ngày càng rõ ràng là người Mỹ không quan tâm đến lập trường của châu Âu. Họ nói châu Âu có thể làm bất cứ điều gì mong muốn".

Tổng thống Putin ngày 27/11 tuyên bố, việc Washington có thể công nhận Crưm, Donetsk và Luhanks thuộc lãnh thổ Nga sẽ là một trong những vấn đề then chốt trong các cuộc đàm phán về sáng kiến hòa bình của ông Trump.

Điện Kremlin ngày 28/11 xác nhận đã nhận được bản kế hoạch sửa đổi để chấm dứt xung đột sau khi các quan chức Ukraine và Mỹ hội đàm tại Geneva, Thụy Sĩ vào cuối tuần trước.

Các cuộc đàm phán tại Geneva đã đưa ra một kế hoạch 19 điểm mới, ít có lợi hơn cho Moscow, nhưng nhiều nguồn tin nói với tờ The Telegraph rằng các đề nghị công nhận của Mỹ vẫn là một phần của chiến lược. Kiev sẽ không bắt buộc phải công nhận quyền kiểm soát của Moscow đối với các vùng lãnh thổ bị sáp nhập.

Hiến pháp Ukraine cấm bất kỳ tổng thống hoặc chính phủ nào của nước này nhượng lại lãnh thổ mà không nhận được sự chấp thuận thông qua trưng cầu dân ý trên toàn quốc. Các quan chức Ukraine khẳng định sẽ không có bất kỳ nhượng bộ nào.