Ngoại trưởng Mỹ Rubio (trái) và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump tại cuộc đàm phán với Ukraine vào ngày 30/11. Ảnh: NY Times

Theo báo Wall Street Journal, trong cuộc thương lượng kéo dài hơn 4 giờ vào ngày 30/11, các nhà đàm phán của Washington và Kiev đã đề cập đến khả năng tổ chức bầu cử mới ở Ukraine cũng như ý tưởng trao đổi lãnh thổ giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, một số vấn đề lớn vẫn chưa được giải quyết.

Cụ thể, hai bên vẫn chưa nhất trí gồm hình thức đảm bảo an ninh của Mỹ và phương Tây dành cho Ukraine hoặc liệu Điện Kremlin có tiếp tục yêu cầu quốc tế công nhận các vùng lãnh thổ đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga hay không.

Một nguồn tin thân cận với phái đoàn Ukraine tiết lộ, các cuộc đàm phán không dễ dàng và việc tìm kiếm giải pháp vẫn tiếp diễn. Phái đoàn Ukraine do quan chức an ninh cấp cao Rustem Umerov đứng đầu, trong khi phía Mỹ có Ngoại trưởng Marco Rubio, đặc phái viên của tổng thống Mỹ Steve Witkoff và con rể Tổng thống Trump - Jared Kushner. Ông Rubio tuyên bố cuộc đối thoại diễn ra hiệu quả nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm, đồng thời đánh giá các cuộc thương thuyết là "nhạy cảm và phức tạp".

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước cho biết, việc ký kết thỏa thuận với Kiev là "bất khả thi về mặt pháp lý" do nhiệm kỳ của Tổng thống Ukraine Zelensky đã kết thúc vào năm ngoái nhưng nhà lãnh đạo này từ chối tổ chức bầu cử trong tình trạng đất nước áp thiết quân luật. Trong khi đó, Kiev tiếp tục bác bỏ các yêu cầu then chốt của Moscow, gồm rút quân khỏi vùng miền đông Donbass và công nhận biên giới mới.

Cách đây vài tuần, Mỹ đã chuyển cho Ukraine một kế hoạch hòa bình mới nhằm chấm dứt xung đột. Bản dự thảo ban đầu bao gồm 28 điểm, trong đó có nhiều điểm ủng hộ Nga một cách mạnh mẽ. Sau đó, phái đoàn Mỹ, Ukraine và châu Âu đã họp tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 23/11 để sửa đổi và làm cho đề xuất phù hợp với Kiev hơn. Kết quả là, số lượng các mục trong kế hoạch hòa bình đã được giảm bớt, khiến nó khác biệt đáng kể so với phiên bản ban đầu. Một vòng đàm phán khác giữa Kiev và Washington đã diễn ra vào 30/11 để tiếp tục hoàn thiện đề xuất.