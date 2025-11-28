Theo Kyiv Independent, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 28/11 xác nhận rằng Nga đã nhận được kế hoạch hòa bình chi tiết từ Mỹ, bao gồm các chỉnh sửa sau khi đàm phán với Ukraine.

"Dự thảo chi tiết đã được gửi tới Nga, các cuộc thảo luận sẽ được tiến hành ở Moscow trong tuần tới. Thông tin cụ thể về vấn đề này sẽ được thông báo vào thời điểm thích hợp", ông Peskov thông tin.

Cũng theo quan chức Điện Kremlin, Nga luôn cởi mở về một giải pháp ngoại giao cho vấn đề Ukraine, nhưng không có ý định thảo luận các điều khoản một cách công khai. "Chúng tôi không muốn tiến hành các cuộc đàm phán vội vàng hay theo kiểu loa phóng thanh", ông Peskov cho biết.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Theo dự kiến, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff sẽ là người đàm phán trực tiếp với Nga trong tuần sau. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng thông báo về việc Moscow nhận được kết quả từ các cuộc tham vấn giữa Mỹ và Ukraine ở Thụy Sĩ.

"Theo tôi biết, họ đã thống nhất rằng toàn bộ 28 điểm sẽ được chia thành bốn nhóm riêng biệt. Dự thảo này đã được chuyển tới chúng tôi", ông Putin nói.

Dù nhận định rằng kế hoạch của Mỹ có thể trở thành nền tảng cho các nỗ lực giải quyết xung đột, nhưng Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng mọi lệnh ngừng bắn đều phải bao gồm điều kiện "Ukraine phải rút quân khỏi các khu vực thuộc lãnh thổ đã sáp nhập vào Nga".

Quân đội Ukraine mắc kẹt ở Dimitrov

Hãng thông tấn TASS ngày 28/11 đưa tin, ông Igor Kimakovsky, quan chức Cộng hòa Donetsk do Nga bổ nhiệm, đã tiết lộ về việc lực lượng Ukraine bị mắc kẹt tại khu định cư Dimitrov.

"Đối thủ đã tìm cách rút khỏi Dimitrov, nhưng các nhóm binh sĩ thực hiện nỗ lực này đều đã bị bắn hạ", ông Kimakovsky nói.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố tổn thất của Ukraine kể từ đầu năm nay. Cụ thể, Kiev đã mất 468.000 quân trong 330 ngày, tương đương với 1.400 binh lính mỗi ngày. Tính trong năm 2025, quân đội Nga cũng khiến đối thủ tổn thất 18 máy bay, 48 hệ thống phòng không, 117 bệ phóng rocket loạt, hơn 6.000 xe tăng và xe bọc thép các loại.