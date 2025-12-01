Theo Kyiv Independent, các quan chức Mỹ và Ukraine ngày 30/11 đã gặp mặt ở Miami để thảo luận về kế hoạch hòa bình do Washington thúc đẩy.

Dẫn đầu phái đoàn Ukraine là Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Rustem Umerov, trong khi đại diện của Mỹ bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner – con rể Tổng thống Donald Trump.

"Cuộc thảo luận rất hiệu quả, chúng tôi đã tập trung thảo luận về các điều kiện tiên quyết để chấm dứt xung đột, đồng thời đảm bảo hòa bình lâu dài cho Ukraine. Chúng ta đã đặt những nền tảng ban đầu ở Geneva. Chúng ta tiếp tục công việc đó qua các trao đổi trong tuần, và hôm nay chúng ta đã xây dựng thêm trên những nền tảng ấy, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm", ông Rubio cho biết.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, đây là một quá trình "nhạy cảm, phức tạp, có nhiều yếu tố biến động và còn một bên khác liên quan".

CaQuan chức Mỹ và Ukraine găp nhau ở Miami. Ảnh: X/@rustem_umerov

Về phía Ukraine, ông Umerov nhận xét đây là một vòng đàm phán "khó khăn nhưng hiệu quả", và đã báo cáo tình hình qua điện thoại với Tổng thống Volodymyr Zelensky.

"Những mục tiêu then chốt của chúng tôi vẫn không thay đổi, và cũng được phía Mỹ chia sẻ", ông Umerov nói.

Cùng ngày, Tổng thống Trump cũng đã thảo luận với ông Rubio và ông Witkoff về cuộc đàm phán. "Tôi đã nói chuyện với họ, mọi chuyện diễn ra thuận lợi. Chúng ta đang có cơ hội tốt để đạt được một thỏa thuận", ông Trump nhận xét.

Nga tố Ukraine "khủng bố" ở Biển Đen

Theo RT, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 30/11 đã lên án việc các tàu chở dầu và cơ sở năng lượng ở Biển Đen bị xuồng không người lái tập kích.

"Các cơ sở hạ tầng năng lượng dân sự bị tấn công đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng toàn cầu. Chính quyền Kiev đã thực sự nhận trách nhiệm về các hành động trên", bà Zakharova lấy dẫn chứng về một đoạn video mới được Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) công bố.

Quan chức ngoại giao Nga nhấn mạnh, các vụ tấn công là hành vi "khủng bố", gây cản trở những nỗ lực quốc tế hiện nay nhằm thiết lập hòa bình bền vững.

"Hành vi của chính quyền Kiev là một thông điệp gửi đến tất cả các bên đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp thông qua đàm phán, đặc biệt là dựa trên các sáng kiến ​​gần đây do Mỹ thúc đẩy", bà Zakharova nói.

Cách đây 2 ngày, SBU đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh các xuồng cảm tử Sea Baby tấn công 2 tàu chở dầu nghi thuộc "hạm đội bóng tối' của Nga trên Biển Đen.