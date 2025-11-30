Tờ Kyiv Independent ngày 30/11 đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã tiết lộ một số thông tin ban đầu về quá trình đàm phán hòa bình với Mỹ.

"Phía Mỹ đang cho thấy một cách tiếp cận mang tính xây dựng. Trong những ngày tới, chúng ta có thể sẽ làm rõ các bước đi nhằm xác định cách kết thúc cuộc xung đột này một cách thỏa đáng", ông Zelensky cho biết.

Cuộc đàm phán lần này được tiếp nối từ vòng thương lượng gần đây tại Geneva, nơi đại diện của Mỹ, Ukraine và châu Âu đã làm việc để chỉnh sửa dự thảo hòa bình 28 điểm ban đầu. Vào ngày 29/11, phái đoàn Ukraine do Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Rustem Umerov dẫn đầu đã tới Mỹ để bắt đầu quá trình thảo luận với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Cùng ngày, ông Zelensky đã ký hai sắc lệnh trừng phạt mới nhắm vào các cá nhân và tổ chức của Nga.

"Để đồng bộ với các lệnh trừng phạt mà Mỹ đã đưa ra, chúng tôi đã thông qua 2 biện pháp trừng phạt mới. Từ giờ đến cuối năm, Ukraine sẽ thúc đẩy vòng trừng phạt thứ 20 của EU, tập trung vào 'hạm đội bóng tối' của Nga", ông Zelensky cho biết.

Theo báo cáo của Pravda, lệnh trừng phạt thứ nhất áp đặt lên 26 chủ thể có liên quan đến lĩnh vực năng lượng của Nga, bao gồm 2 tập đoàn Rosneft và Lukoil. Lệnh trừng phạt thứ hai nhắm vào 36 cá nhân và 13 pháp nhân liên quan đến sản xuất và vận hành UAV của Nga, bao gồm Trung tâm Rubicon.