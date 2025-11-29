Theo TASS, phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 28/11 tuyên bố rằng Nga sẽ chỉ đàm phán với Mỹ về một thỏa thuận chấm dứt xung đột Ukraine ở thời điểm hiện tại.

"Trong giai đoạn này, chúng tôi sẽ chỉ đàm phán về vấn đề Ukraine với Mỹ. Việc xem xét các dự thảo của châu Âu là không phù hợp, chắc chắn không cần nghĩ tới chúng vào lúc này. Hiện chúng tôi chỉ tập trung vào nỗ lực hòa bình của Tổng thống Donald Trump, và đang chuẩn bị kỹ càng cho việc thảo luận", ông Peskov thông tin.

Quan chức Điện Kremlin cũng thông báo rằng Tổng thống Vladimir Putin sẽ tiếp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff ở Moscow vào đầu tuần sau, nhằm xem xét kế hoạch hòa bình 28 điểm của Washington.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Ảnh: Điện Kremlin

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko nói rằng châu Âu không có bất kỳ vai trò nào tại bàn đàm phán về vấn đề Ukraine. "Từ những điều đã xảy ra trong quá khứ, rất khó để châu Âu có tiếng nói trong việc đàm phán", ông Grushko cho biết.

Ukraine tập kích nhiều mục tiêu Nga

Theo Kyiv Independent, Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 28/11 đã thông báo về việc quân đội nước này tập kích nhà máy lọc dầu Saratov, một kho chứa UAV ở Crưm và nhiều mục tiêu Nga khác trong 24h qua.

Nhà máy lọc dầu ở Saratov đã bị Ukraine tập kích 5 lần kể từ mùa thu, lần gần nhất xảy ra vào ngày 14/11, khiến cho hoạt động của cơ sở này liên tục bị gián đoạn.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rằng các đơn vị phòng không của nước này đã đánh chặn 136 UAV của Ukraine tại nhiều khu vực.

"Trong ngày qua, đã có 46 UAV bị bắn rơi ở Rostov, 30 chiếc ở Saratov, 29 chiếc ở bán đảo Crưm, 12 chiếc trên biển Đen, 6 chiếc ở Bryansk, 5 chiếc ở Volgograd, 2 chiếc ở Voronezh, 2 chiếc ở Moscow, 2 chiếc trên biển Azov, 1 chiếc ở Kursk và 1 chiếc ở Kaluga", phía Nga cho biết.