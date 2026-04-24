Theo hãng thông tấn Kyodo, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Thái tử Ảrập Xêút Mohammed bin Salman trong tuần này đã thống nhất về việc tổ chức một tuyến hàng hải thay thế cho eo biển Hormuz.

"Tuyến hàng hải thay thế sẽ đi qua Biển Đỏ. Cụ thể, các tuyến đường thay thế bao gồm vận chuyển từ Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) qua cảng Fujairah và vận chuyển từ Ảrập Xêút qua cảng Yanbu al-Bahr", nguồn tin của Kyodo cho biết.

Giới quan sát nhận định, vấn đề lớn nhất khi sử dụng Biển Đỏ để thay thế eo biển Hormuz là nguy cơ liên quan đến eo biển Bab el-Mandeb. Về mặt lý thuyết, lực lượng Houthi ở Yemen cũng có thể đóng cửa eo biển này. Tuy vậy, lực lượng này hiện chưa có động thái thực tế nào ngoại trừ một số lời đe dọa.

Nhật Bản và Ảrập Xêút sẽ vận chuyển dầu mỏ qua Biển Đỏ thay vì eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

Vào năm 2025, Trung Đông chiếm khoảng 94% tổng lượng dầu nhập khẩu của Nhật Bản, trong đó 90 đến 93% được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Vì lẽ đó, Tokyo cũng đang triển khai các biện pháp khác nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu dầu mỏ trong nước ít nhất đến cuối năm 2026.

Ngoài việc nhập khẩu dầu từ Ảrập Xêút, Nhật Bản cũng sẽ tìm kiếm nguồn cung bổ sung từ Azerbaijan. Trong khi đó, Mỹ có thể tăng xuất khẩu dầu sang Nhật Bản lên gấp 4 lần so với năm ngoái.

Trên thực tế, trữ lượng dầu mỏ chiến lược của Nhật Bản đạt khoảng 470 triệu thùng. Lượng dự trữ này đủ dùng cho cả nước trong 254 ngày mà không cần nhập khẩu dầu. Dầu từ kho dự trữ quốc gia bắt đầu được đưa ra thị trường từ ngày 26/3 với khối lượng đủ đáp ứng nhu cầu của cả nước trong 45 ngày, được bán cho các công ty bán buôn với giá tương đối thấp, phù hợp với tình hình trước khi xung đột Iran nổ ra.