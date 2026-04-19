Trực thăng tấn công Mỹ trên eo biển Hormuz. Ảnh: CENTCOM

Hãng thông tấn Tasnim và trang Aviationist đưa tin, Iran ngày 18/4 đã nổ súng vào ít nhất 3 tàu, gồm một tàu chở dầu và 2 tàu thương mại, cố đi qua eo biển Hormuz. Tehran tuyên bố các tàu trên không có giấy phép cần thiết để đi qua eo biển và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phải nổ súng để buộc các tàu quay đầu.

Vụ việc trên diễn ra sau khi Iran tái áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt với hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz.

Trong một cuộc họp báo của Lầu Năm Góc hồi tháng 3, Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ thông báo các máy bay phản lực A-10 Thunderbolt II của Không quân Mỹ tham gia hỗ trợ chiến dịch "Cuồng nộ dữ dội" chống Iran đã bắt đầu hoạt động ở sườn phía nam, nhắm mục tiêu vào các xuồng tấn công tốc độ cao ở eo biển Hormuz. Ông Caine cũng cho biết các trực thăng tấn công AH-64 Apache đang săn lùng các máy bay không người lái tấn công một chiều (OWA) trong cùng khu vực.

Cùng với các máy bay phản lực tốc độ cao, AH-64 rất phù hợp cho các nhiệm vụ tuần tra hàng hải vì là một nền tảng kết hợp khả năng hoạt động bền bỉ, cảm biến chính xác và sự kết hợp vũ khí linh hoạt. Các đặc điểm trên cho phép trực thăng tấn công chống lại các tàu thuyền tốc độ cao cũng như OWA trong môi trường ven biển đông đúc.

AH-64E có thể phát hiện, theo dõi và tiêu diệt máy bay không người lái (UAV). Trực thăng được trang bị nhiều loại vũ khí, bao gồm súng máy 30mm M230, tên lửa dẫn đường APKWS 70mm, các biến thể HELLFIRE và thậm chí cả JAGM, cung cấp cho phi hành đoàn các lựa chọn có thể điều chỉnh tùy thuộc vào tầm bắn, kích thước mục tiêu và các cân nhắc về rủi ro phụ.

Trực thăng này cũng được trang bị đầy đủ các cảm biến cùng với kính ngắm quang điện tử và hồng ngoại với radar AN/APG-78 Longbow để nhanh chóng phát hiện, phân loại và ưu tiên một số lượng lớn mục tiêu.

Tại eo biển Hormuz, nơi các mối đe dọa có thể bao gồm OWA nhỏ, xuồng tấn công tốc độ cao và các mục tiêu khó phân loại, sự kết hợp đó biến trực thăng Apache trở thành một nền tảng săn lùng - tiêu diệt đáng tin cậy.