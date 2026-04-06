Đài NDTV ngày 6/4 đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã cung cấp thêm một số thông tin về chiến dịch giải cứu phi công của tiêm kích F-15E bị Iran bắn hạ.

"Trước khi nhảy dù khỏi tiêm kích F-15E, cậu ấy đã gửi đi một thông điệp ngắn về Chúa. Đó là điều dễ hiểu, bởi phi công này là một người sùng đạo. Chiến dịch giải cứu bao gồm 2 cuộc đột kích liên tiếp, với tổng thời gian hoạt động trên bầu trời Iran là 7 giờ đồng hồ. Đây là một màn thể hiện đáng kinh ngạc về sự dũng cảm, đồng thời cho thấy năng lực thực tế của quân đội Mỹ", ông Trump nói với Axios.

Phi công F-15E của Mỹ đã được giải cứu khỏi lãnh thổ Iran. Ảnh: NDTV

Theo truyền thông Mỹ, sau khi máy bay F-15E bị Iran bắn hạ vào ngày 3/4, người phi công này đã bị thương và phải ẩn náu trong khe núi để tránh bị phát hiện. Dù mang theo thiết bị liên lạc và thiết bị định vị, nhưng quân đội Mỹ không thể tìm được vị trí của quân nhân này trong vòng 24 giờ đầu tiên. Suốt thời gian này, phi công Mỹ đã leo qua nhiều địa hình hiểm trở, với mục tiêu duy nhất là sinh tồn trong lãnh thổ của đối phương.

CIA sau đó đã sử dụng một "biện pháp đặc biệt" để theo dõi quá trình người phi công di chuyển và tránh né cư dân địa phương. Sau khi định vị được tọa độ, CIA đã chuyển thông tin cho Nhà Trắng và Lầu Năm Góc để bắt đầu chiến dịch giải cứu.

Trong ngày 5/4, giới chức Israel cũng đã lên tiếng ca ngợi chiến dịch giải cứu của Mỹ, tiết lộ rằng Tel Aviv đã hoãn một số kế hoạch tấn công Iran từ ngày 3/4 nhằm tránh ảnh hưởng đến hoạt động tìm kiếm phi công của chiếc F-15E.

"Chiến dịch giải cứu là một biểu hiện nữa của sự hợp tác chặt chẽ giữa Israel và Mỹ, ngay cả trong thời điểm phức tạp nhất", Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz nói.