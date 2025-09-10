Việt Nam là một trong những thị trường đầu tiên được mua iPhone 17 – một điều chưa từng có tiền lệ ở các đời iPhone trước đây.

Theo công bố của Apple, Việt Nam lần đầu tiên nằm trong nhóm thị trường bán điện thoại Apple sớm nhất cùng Mỹ, Singapore ... khi người dùng có thể nhận iPhone 17 từ ngày 19/9. iPhone thường được mở bán ở những thị trường đã có cửa hàng Apple Store vật lý, trong khi Việt Nam mới có Apple Store Online. Tuy nhiên, một số ít thị trường có doanh số khả quan vẫn nằm trong diện ưu tiên của Apple. Những năm qua, doanh số mở bán iPhone ngày đầu liên tục tăng mạnh, khiến Việt Nam trở thành thị trường quan trọng bậc nhất của Apple trong khu vực Đông Nam Á.

Chia sẻ với VietNamNet về vấn đề này, đại diện Cục Viễn thông (Bộ KH&CN) cho biết, bên cạnh yếu tố về thị trường, Apple có yêu cầu rất cao về bảo mật thông tin, dẫn tới thông thường sau khi thiết bị ra mắt mới chính thức tiến hành các thủ tục đo kiểm, chứng nhận chất lượng... Trong những năm gần đây, Cục Viễn thông đã phối hợp chặt chẽ với Apple để thu ngắn khoảng cách thời gian ra mắt tại Việt Nam và các thị trường loại 1 của Apple.

“Tới năm 2025, sau một thời gian dài phối hợp và đàm phán, Apple đã chính thức ký kết thoả thuận chứng nhận bảo mật với Trung tâm đo lường Chất lượng Viễn thông, thuộc Cục Viễn thông - Bộ KH&CN. Theo đó công tác đo kiểm, chứng nhận đã được thực hiện bảo mật, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của Apple trước thời điểm công bố chính thức, góp phần quan trọng nâng tầm Việt Nam lên thị trường loại 1 của Apple, kịp thời đưa những thiết bị mới nhất tới tay người sử dụng Việt Nam trong những ngày đầu ra mắt”, đại diện Cục Viễn thông cho hay.

Như vậy, Việt Nam là một trong những thị trường đầu tiên được mua iPhone 17 – một điều chưa từng có tiền lệ ở các đời iPhone trước đây. Trên website Apple, công ty đã cập nhật bảng giá các sản phẩm iPhone 17. Cụ thể như sau:

iPhone 17 bản tiêu chuẩn với các tùy chọn màu sắc tím oải hương, xanh lá xô thơm, xanh lam khói, trắng, đen. Giá bán 24,999 triệu đồng cho bản 256GB và 31,499 triệu đồng cho bản 512GB.

iPhone Air với các tùy chọn màu sắc xanh da trời, vàng nhạt, trắng, đen. Giá bán 31,999 triệu đồng cho bản 256GB, 38,499 triệu đồng cho bản 512GB và 44,999 triệu đồng cho bản 1TB.

iPhone 17 Pro với các tùy chọn màu sắc bạc, cam vũ trụ và xanh đậm. Giá bán 34,999 triệu đồng cho bản 256GB, 41,499 triệu đồng cho bản 512GB và 47,999 triệu đồng cho bản 1TB.

iPhone 17 Pro Max với các tùy chọn màu sắc bạc, cam vũ trụ và xanh đậm. Giá 37,999 triệu đồng cho bản 256GB, 44,499 triệu đồng cho bản 512GB, 50,999 triệu đồng cho bản 1TB và 63,999 triệu đồng cho bản 2TB.