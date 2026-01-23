Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) vừa ra mắt Hanwha Life - VGA Junior Tour và công bố chi tiết Hệ thống mùa giải 2026. Ông Vũ Nguyên - Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam nhấn mạnh: “Đây là nền tảng để chúng tôi tiếp tục đầu tư cho thế hệ VĐV trẻ tương lai của golf Việt Nam”.

Golf trẻ Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển.

Hệ thống giải Trẻ Quốc gia được tái cấu trúc theo hướng chuyên nghiệp với 6 giải đấu trọng điểm thuộc Tier 1, đồng thời mở rộng cơ chế bảo trợ và tính điểm cho các giải golf trẻ do hội golf địa phương, sân golf và CLB tổ chức. Các giải đấu được nâng tầm quốc tế, mở rộng quy mô mời VĐV khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tham dự nhằm nâng chất lượng và tính cạnh tranh cho các golfer trẻ Việt Nam.