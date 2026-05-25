Trong bài phát biểu tại một sự kiện hôm 24/5, Ngoại trưởng Mỹ Rubio cáo buộc nhóm vũ trang Hezbollah đã phớt lờ nhiều lời kêu gọi liên tục từ chính quyền hợp pháp ở Beirut về việc dừng các cuộc tấn công vào Israel và không tôn trọng lệnh ngừng bắn do Mỹ ủng hộ.

Hãng thông tấn Al Jazeera dẫn lời ông Rubio tuyên bố: “Tôi bày tỏ sự ủng hộ với chính quyền Lebanon và những nỗ lực của họ nhằm mang lại sự tái thiết, viện trợ quốc tế và tương lai ổn định cho người dân, với sự hỗ trợ đầy đủ từ Mỹ… Ngược lại, Hezbollah đang tìm cách đẩy Lebanon trở lại tình trạng hỗn loạn và tàn phá”.

Theo báo Times of Israel, Ngoại trưởng Mỹ đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem gần đây kêu gọi người dân Lebanon “xuống đường và chống chính quyền Beirut” nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Israel cũng như đòn trừng phạt của Mỹ áp lên công ty tài chính Al-Qard Al-Hassan.

Được biết, công ty Al-Qard Al-Hassan có liên hệ với Hezbollah và chuyên cung cấp những khoản vay không lãi suất chủ yếu cho cộng đồng Hồi giáo dòng Shi'ite, những người đang đối mặt với khó khăn tài chính giữa lúc Lebanon rơi vào khủng hoảng kinh tế.