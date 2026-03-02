Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (giữa). Ảnh: Times of Israel

Hãng tin CNN dẫn lời Thủ tướng Israel phát biểu hôm 1/3: "Lực lượng của chúng tôi đang dội bom vào trung tâm Tehran với cường độ ngày càng tăng và cường độ này sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới".

Ông Netanyahu nói đã hoàn thành một cuộc đánh giá an ninh cùng các quan chức an ninh của Israel, trong đó “ông đã đưa ra chỉ thị cho phần còn lại của chiến dịch”. Nhà lãnh đạo này thừa nhận "những ngày đau thương" khi đề cập tới các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các thành phố Tel Aviv và Bet Shemesh của Israel trong 24 giờ qua, làm ít nhất 10 người thiệt mạng. Ông gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình nạn nhân.

Ông Netanyahu cũng nhắc lại lời ca ngợi dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump và hoan nghênh sự hợp tác với quân đội Mỹ. “Việc phối hợp lực lượng như vậy cho phép chúng ta làm được điều mà tôi đã hy vọng trong 40 năm qua - giáng một đòn chí mạng vào chế độ Iran".

Liên quan tới chiến dịch quân sự chống Iran đang diễn ra, Thủ tướng Anh Keir Starmer chia sẻ, Anh sẽ cho phép Mỹ thực hiện các hành động phòng thủ từ các căn cứ quân sự của nước này. "Chúng tôi đã quyết định chấp nhận yêu cầu của Mỹ để ngăn chặn Iran bắn tên lửa khắp khu vực, giết hại thường dân vô tội, gây nguy hiểm đến tính mạng người Anh và tấn công các quốc gia không liên quan".