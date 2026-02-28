CNN dẫn số liệu được hãng thông tấn Mehr đưa ra chiều 28/2 cho hay, ít nhất 57 người thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel và Mỹ nhằm vào một trường nữ sinh ở thành phố Minab thuộc tỉnh Hormozgan, miền nam Iran.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Mehr News/Mạng xã hội X

Tại cuộc họp báo chiều cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmael Baqaie cáo buộc hành động không kích nhằm vào trường nữ sinh do Mỹ và Israel thực hiện “là một hành động gây hấn trắng trợn và vô cớ chống lại Iran bằng cách nhắm mục tiêu bừa bãi vào các thành phố của Iran”.

Cho đến nay, Mỹ và Israel chưa bình luận về cáo buộc “tấn công trường nữ sinh” mà Iran đưa ra.

Đoạn video được các hãng thông tấn FARS và MEHR của Iran đăng trên mạng xã hội X cho thấy nhiều người dân Iran đang có mặt tại hiện trường vụ không kích trường nữ sinh.

Video: Mehr News/Mạng xã hội X