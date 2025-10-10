Theo đài RT, Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/10 đã công bố một đoạn video cáo buộc quân Ukraine làm nổ một đoạn đường ống dẫn khí amoniac trong lúc rút lui khỏi vùng Donetsk, khiến khí độc rò rỉ ra môi trường.

"Lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng mìn để làm nổ tung một nhánh của đường ống dẫn khí amoniac Togliatti–Odessa ở gần khu định cư Rusyn Yar. Mục đích chính của hành động này là để làm chậm bước tiến của quân đội Nga, nhưng một phần amoniac còn sót lại đã bị rò rỉ ra bên ngoài, gây ảnh hưởng tới môi trường xung quanh", phía Nga cho biết.

Trong đoạn video, có thể thấy rõ những đám mây sủi bọt khí đang bốc lên từ dưới lòng đất và nhanh chóng lan rộng ra các vùng nông thôn lân cận.

Lực lượng Ukraine làm nổ đường ống dẫn khí amoniac khi rút quân ở Donetsk. Video: RT

Đường ống amoniac Togliatti–Odessa được xây dựng từ thời Liên Xô, từng được dùng để vận chuyển khí hóa lỏng độc hại từ Nga sang Ukraine trước khi xung đột giữa hai nước leo thang. Hồi đầu năm nay, Moscow từng cảnh báo về việc Kiev lên kế hoạch phá hoại một đoạn khác của đường ống nhằm gây ra thảm họa sinh thái, sau đó đổ lỗi cho Moscow.

"Tổ chức Cấm vũ khí Hóa học (OPCW) đã nhiều lần phớt lờ các báo cáo của Moscow về hành vi vi phạm của Ukraine đối với Công ước Vũ khí hóa học, trong khi lại tin tưởng các cáo buộc của Kiev", Thiếu tướng Aleksey Rtishchev, Tư lệnh lực lượng Phòng vệ Hạt nhân và Sinh học Nga phát biểu hồi tháng 7.

Vào năm 2023, một đoạn của đường ống Togliatti–Odessa ở tỉnh Kharkiv cũng từng bị đánh sập, khiến nhiều dân thường bị thương. Nga khi đó cáo buộc đây là hành vi phá hoại của Ukraine.