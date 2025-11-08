Các báo cáo ban đầu cho biết, chiếc trực thăng gặp nạn khi đang chở khách du lịch. Nhưng sau đó, hãng thông tấn TASS đưa tin chiếc trực thăng xấu số chở nhân viên của Nhà máy Cơ điện Kizlyar ở địa phương. TASS cho hay, vụ tai nạn xảy ra vào trưa ngày 7/11 gần thị trấn Izberbash bên bờ biển Caspi.

Chia sẻ với hãng tin RT, đại diện cơ quan y tế Nga xác nhận 2 trong số 3 người bị thương đã được đưa đến trung tâm điều trị bỏng ở thủ phủ Makhachkala của Cộng hòa Dagestan. Ngoài ra, người còn lại được mô tả là đang trong tình trạng nguy kịch đã được đưa đến bệnh viện ở Izberbash.

Video: RT

TASS dẫn nguồn tin từ các dịch vụ khẩn cấp cho biết thêm, chiếc trực thăng đã đâm vào một nhà dân, và phá hủy hoàn toàn ngôi nhà. May mắn không có ai ở trong nhà vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy, cột khói đen dày đặc bốc lên từ vị trí rơi máy bay. Hiện nguyên nhân dẫn tới vụ việc đang được điều tra.

Trực thăng Ka-226. Ảnh: Sputnik

Theo kênh Telegram 122, chiếc trực thăng Kamov Ka-226 thuộc sở hữu tư nhân, và phục vụ các chuyến bay du lịch.

Kamov Ka-226 là trực thăng đa dụng hai động cơ cỡ nhỏ do Nga sản xuất, được đưa vào sử dụng vào năm 2002. Nó có thể chở tối đa 7 hành khách, hoặc hàng hóa nặng 1,3 tấn.