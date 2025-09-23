Theo CBS News, đối tượng Jacob Samuel Winkler, 33 tuổi ở Washington hôm 22/9 đã bị buộc tội chiếu tia laser vào trực thăng chở tổng thống Mỹ. Đây là trọng tội có thể bị phạt tù tối đa 5 năm.

Trong bản khai của một sĩ quan tuần tra thuộc Cơ quan Mật vụ Mỹ, khi chiếc Marine One vừa cất cánh từ Nhà Trắng hôm 20/9, người này phát hiện Winkler đang đi bộ trên vỉa hè, cởi trần và nói chuyện một mình rất to. Viên sĩ quan đã chiếu đèn pin vào Winkler và bị Winkler đáp trả bằng cách chiếu tia laser đỏ vào mặt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bước lên trực thăng Marine One. Ảnh: New York Times

Khi chiếc Marine One bay qua đầu, Winkler đã ngước lên nhìn và còn chiếu tia laser vào trực thăng.

"Hành động này khiến chiếc Marine One có nguy cơ xảy ra va chạm trên không", viên sĩ quan nhấn mạnh.

Sau khi bị cảnh sát còng tay, Winkler đã liên tục nói những câu như "Tôi nên xin lỗi ông Donald Trump”.

Winkler đã khai với các nhà điều tra rằng bản thân từng chiếu tia laser "vào đủ mọi thứ như biển báo dừng" và không hay biết việc không được phép chiếu vào trực thăng Marine One. Ngoài ra, các nhà điều tra cũng tìm thấy một con dao nhỏ giấu trong người Winkler khi đối tượng bị bắt.

Hồ sơ tòa án không cho biết liệu có ai trên chiếc Marine One phát hiện trực thăng bị chiếu tia laser hay không. Tuy nhiên, hành động của Winkler có thể khiến phi công bị mù tạm thời hoặc mất phương hướng, từ đó khiến Marine One có nguy cơ va chạm trên không với các trực thăng khác trong khu vực.

Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), tia laser gây ra "mối đe dọa an toàn nghiêm trọng" đối với máy bay, do chúng có thể khiến phi công mất khả năng điều khiển. FAA đã ghi nhận 5.913 sự cố liên quan đến tia laser trong năm nay, tương đương 28 vụ/ngày. Con số này trong năm 2024 là 12.840 vụ.