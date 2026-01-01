U23 Việt Nam không thể tiến vào trận chung kết giải U23 châu Á 2026, sau khi thúc thủ 0-3 trước U23 Trung Quốc ở bán kết. Đây là trận đấu mà các cầu thủ U23 Việt Nam bị bất ngờ trước những thay đổi về nhân sự lẫn lối chơi của đối thủ.

Trả lời phỏng vấn sau trận bán kết khi khoé mắt còn đỏ hoe, thủ môn Trung Kiên cho biết: "U23 Trung Quốc có lối chơi hoàn toàn khác, chặt chẽ nhưng tấn công sắc bén".

Trung Kiên bất ngờ với lối chơi của U23 Trung Quốc. Ảnh: AFC

Ở trận đấu này, U23 Trung Quốc không còn đổ bê tông như các trận trước đó, mà chủ động tấn công, giành quyền kiểm soát bóng. Không chỉ có nhiều phương án tiếp cận cầu môn thủ thành Trung Kiên và ghi 3 bàn thắng, đội bóng của HLV Antonio Puche cũng rất chắc chắn ở khâu phòng ngự.

Thủ thủ 0-3 trước U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam tranh HCĐ với U23 Hàn Quốc vào lúc 22h ngày 23/1 tới. Thủ thành Trung Kiên khẳng định anh và các đồng đội làm hết sức giành chiến thắng.

"Chúng tôi cố gắng hồi phục để giành chiến thắng trận tiếp theo", Trung Kiên chốt lại.

