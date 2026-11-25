Sau khi làm việc với Sở GD-ĐT TP Huế về vụ việc niêm yết công khai danh sách giáo viên không dự tiệc 20/11, Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Huy Trứ đã đến nhà xin lỗi cô giáo bị "bêu tên".

Sáng 25/11, ông Phan Bá Thành, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP Huế, cho biết sau buổi làm việc với Sở, Ban giám hiệu Trường THPT Đặng Huy Trứ (phường Kim Trà, TP Huế) đã đến nhà trao đổi và gửi lời xin lỗi đến cô giáo có tên trong “danh sách giáo viên không tham gia gặp mặt sau toạ đàm 20/11”.

Trường THPT Đặng Huy Trứ.

Theo ông Thành, sau khi nhận được thông tin vụ việc, chiều 24/11, Sở GD-ĐT TP Huế đã mời ông Hoàng Phồn Hưng, Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Huy Trứ, đến làm việc và yêu cầu báo cáo sự việc.

Sau khi được Sở nhắc nhở, Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Huy Trứ tiếp thu và thừa nhận cách ứng xử chưa phù hợp.

Sở GD-ĐT đã yêu cầu hiệu trưởng trực tiếp gặp gỡ, xin lỗi giáo viên bị ảnh hưởng; đồng thời, nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, ứng xử, nhất là việc tôn trọng, chia sẻ và thấu hiểu tâm tư của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

“Lúc 19h30 tối 24/11, Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Huy Trứ cùng 2 phó hiệu trưởng đã đến nhà cô N.T.H., giáo viên Trường THPT Đặng Huy Trứ, để trao đổi sự việc và gửi lời xin lỗi, nắm bắt tâm tư của cô H. Tại đây, cô H. đã vui vẻ nhận lời xin lỗi”, ông Thành nói thêm.

Trước đó, cô N.T.H., giáo viên Trường THPT Đặng Huy Trứ, có đơn phản ánh về việc nhà trường lập danh sách, niêm yết tên cô tại bảng thông báo ở phòng Hội đồng sư phạm, với lý do không tham gia tiệc liên hoan sau tọa đàm kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Danh sách giáo viên không tham gia gặp mặt sau toạ đàm 20/11, được niêm yết tại bảng thông báo ở phòng Hội đồng sư phạm, có tên cô H. Ảnh: TH

Theo cô H., ngày 17/11, nhà trường thông báo đến các tổ chuyên môn về việc tổ chức bữa cơm thân mật sau tọa đàm 20/11, đồng thời yêu cầu giáo viên không tham gia thì báo để tổng hợp danh sách.

Tuy nhiên, do bận việc gia đình, cô H. chỉ dự tọa đàm và báo trước việc không tham gia tiệc liên hoan theo đúng yêu cầu.

Ngày 18/11, Trường THPT Đặng Huy Trứ lập danh sách “Giáo viên không tham gia gặp mặt sau tọa đàm 20/11” và niêm yết tại bảng thông báo ở phòng Hội đồng sư phạm.

Bảng danh sách có tên cô H. và một giáo viên khác cùng tổ chuyên môn với cô. Danh sách này được đóng dấu của Trường THPT Đặng Huy Trứ và do Hiệu trưởng Hoàng Phồn Hưng ký tên.

Theo cô H., việc tham gia tiệc liên hoan 20/11 là tự nguyện, vì vậy nhà trường không thể bêu rếu những giáo viên không tham gia trước Hội đồng sư phạm. Việc này, khiến cô cảm thấy bị áp lực, ảnh hưởng đến danh dự, mặc dù đã làm đúng như yêu cầu của nhà trường.