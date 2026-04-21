Trường ĐH Công Thương TPHCM vừa ký kết hợp đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng với Ban Quản lý dự án phường Trung Mỹ Tây (TPHCM) để triển khai dự án đào tạo quy mô lớn. Đây được xác định là dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển dài hạn.

PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng Trường ĐH Công Thương TPHCM, cho biết mục tiêu của trường là xây dựng môi trường giáo dục đạt chuẩn quốc tế, hiện đại và đồng bộ. Tuy nhiên, thực tế cơ sở vật chất chật hẹp, chưa đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu khiến tập thể lãnh đạo “trăn trở, thậm chí cảm thấy có lỗi với người học”.

Phối cảnh Trường ĐH Công Thương mới.

Dự án được triển khai giai đoạn 2026-2030 trên diện tích gần 26 ha, hướng tới mô hình đại học tập trung, quy mô 35.000-40.000 sinh viên. Tổng mức đầu tư gồm nhiều hợp phần: Khu đại học khoảng 18.500 tỷ đồng, trường phổ thông quốc tế gần 1.000 tỷ đồng, cùng các hạng mục tái định cư và hạ tầng kỹ thuật, đưa tổng vốn tiệm cận 1 tỷ USD.

Theo quy hoạch, khu đại học sẽ có 5 tòa nhà cao tầng (2 tầng hầm, 20 tầng nổi), trong đó tòa nhà hiệu bộ đóng vai trò trung tâm điều hành, học thuật. Dự án đồng thời tích hợp ký túc xá, khu tái định cư và các tiện ích hỗ trợ, hướng đến hình thành hệ sinh thái giáo dục liên cấp từ phổ thông đến đại học.

Nhà trường kỳ vọng khi hoàn thành, toàn bộ hoạt động đào tạo sẽ được tập trung trong một không gian hiện đại, tạo nền tảng phát triển bền vững và nâng cao chất lượng đào tạo.