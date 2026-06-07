Theo trang tin quân sự Defence Blog, truyền thông Nga ngày 6/6 đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này sử dụng UAV cảm tử Geran-2 để truy đuổi và tấn công các tàu tuần tra của Ukraine tại Biển Đen.

"Các UAV của Nga đã theo dõi mục tiêu ở khoảng cách gần trước khi va chạm trực tiếp. Hình ảnh ghi lại các vụ nổ sau đó đã xác nhận mục tiêu hoàn toàn bị phá hủy, nhưng chưa đủ cơ sở để xác định chính xác loại tàu của Ukraine", Defence Blog cho biết.

Hiện Hải quân Ukraine chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này.

UAV cảm tử Nga bắn nổ 2 tàu tuần tra của Ukraine ở Biển Đen. Video: Topwar

Geran-2 là UAV do công ty JSC Alabuga của Nga chế tạo dựa trên mẫu Shahed-136 xuất xứ từ Iran. So với UAV cảm tử Lancet, Geran-2 có trọng lượng lớn hơn nhiều, tối đa có thể đạt 240kg; dài 3,5m; sải cánh 2,5m. Phần đầu đạn mà Geran-2 có thể mang nặng từ 52 - 90kg. UAV này có tốc độ tối đa 185km/h khi bay, tầm hoạt động có thể lên tới 2.500km.

Không chỉ nhắm mục tiêu vào các khí tài quân sự, UAV Geran-2 từng đóng vai trò lớn trong đợt tấn công của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine hồi tháng 10/2022. Theo thống kê của các lực lượng vũ trang Kiev, quân Nga "đã sử dụng 46 UAV Geran-2 trong ngày 6/10, 24 chiếc trong ngày 10/10 và 47 chiếc trong ngày 17/10".