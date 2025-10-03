Trận mưa do ảnh hưởng của bão số 10, nước sông Hồng dâng cao đã gây ngập một nửa số diện tích trồng đào, quất phục vụ Tết Nguyên đán của bà con làng Phú Thượng, Nhật Tân thuộc phường Tây Hồ (Hà Nội).

Đào và quất là những loại cây cảnh yêu cầu đất thoát nước tốt và không chịu được ngập úng kéo dài, cây sẽ bị còi cọc, rễ thối, lá rụng.

Tại vườn đào của vợ chồng anh Thể, chị Hằng, hai người tranh thủ nước rút đến đâu thì ra chăm sóc cây đến đó. Nhiều cây bị yếu, có nguy cơ thối gốc hoặc gãy đổ. Anh Thể cho biết, khi nước vừa rút, lá đào thường bị bùn bám dày. Nếu không kịp thời rửa sạch, cây sẽ chết. Trong khi đó, đào chỉ được tuốt lá trước Tết Nguyên đán khoảng hai tháng thì mới cho hoa đẹp.

Gần đó, chị Thúy có gần 600 gốc đào thì một nửa đã bị ngập nước. Chiều 2/10, nước bắt đầu rút nhưng rất chậm. “Hy vọng 1–2 ngày tới nước sẽ rút hẳn, nếu không vườn đào sẽ bị ảnh hưởng nặng,” chị lo lắng chia sẻ.

Theo chị Thúy, một nửa số gốc đào trong vườn đã được chống đỡ cẩn thận để đề phòng nước dâng cao. Tuy nhiên, nhiều gốc đào to, dáng đẹp – vốn có giá bán lên tới hàng triệu đồng – vẫn đang ngập nước, đối mặt nguy cơ thất thu.

Nước lũ dâng cao, những luống đào chỉ còn lộ phần ngọn trên mặt nước. Vườn cây trước kia xanh mướt, thẳng hàng giờ chìm trong biển nước.

Cùng chung cảnh ngập lụt khi nước sông Hồng dâng cao, hơn 400 gốc quất nhà anh Lộc (vườn quất Xuân Lộc - Tứ Liên) thì có hơn một nửa đã chìm nghỉm.

Hơn 200 bình quất được anh Lộc cùng bà con quanh vườn kê giúp lên chỗ cao, giảm bớt nguy cơ úng, ngập dẫn đến chết cây.

Anh Lộc chia sẻ, quất trồng trong bình có thể chạy lũ, nhưng nếu trồng dưới vườn thì chỉ mong chờ nước rút sớm. Nếu nước rút, lá còn xanh cây còn khả năng sống và phát triển tiếp. Nếu lá chuyển sang vàng anh đành nhổ bỏ, chờ vụ trồng mới năm sau.

Vườn quất nhà anh Kỳ Anh (Tứ Liên, Hà Nội) cũng chìm trong nước, nơi sâu nhất đến chiều 2/10 vẫn còn ngập đến 80cm. "Năm ngoái sau bão Yagi, gia đình tôi mất hơn 4 tỷ đồng tiền cây cảnh phục vụ Tết, coi nhưng trắng tay. Năm nay khôi phục lại vườn cây, nước sông Hồng lại dâng cao. Nếu nước rút trong 1-2 ngày tới thì về cơ bản vườn cây không ảnh hưởng", anh Kỳ Anh nói.

Cũng giống như đào Nhật Tân, vườn quất Tứ Liên bị ngập nửa diện tích cây trồng và có nhiều vườn ngập khá sâu. Xen kẽ những vườn quất là các hộ trồng hoa cúc coi như mất trắng, vì hoa cúc không thể chịu úng ngập.