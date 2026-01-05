Bị cáo Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) bị đưa ra xét xử về tội Nhận hối lộ. Cơ quan điều tra xác định các chuyên viên dưới quyền đã nhận hơn 94 tỷ đồng trong giai đoạn 2018–2024.

Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong phải chịu trách nhiệm hình sự đối với toàn bộ số tiền sai phạm này. Bị cáo bị buộc nộp lại hơn 43 tỷ đồng đã chiếm đoạt để sung công quỹ.

Ông Nguyễn Thanh Phong bị dẫn giải vào phòng xét xử. Ảnh: Phạm Hải

Các cá nhân chi tiền nhằm được tạo điều kiện cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. Doanh nghiệp cũng hối lộ để sớm nhận Giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP.

Bị cáo Trần Việt Nga (cựu Phó Cục trưởng, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) được phân công phụ trách mảng giấy phép quảng cáo từ tháng 7/2018. Cơ quan tố tụng xác định bà Nga đã chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng từ các hoạt động này.

Bà Nga thường xuyên để hồ sơ quá hạn hoặc trả lại với lý do không rõ ràng dù doanh nghiệp đã làm đúng quy trình. Điều này khiến các đơn vị phải tìm gặp chuyên viên để nhờ hướng dẫn.

Bị cáo Trần Thị Thu Liễu (cựu Phó Trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông) đã trực tiếp hỏi bà Nga về nguyên nhân chậm trễ. Bà Nga yêu cầu phải có "cơ chế" ít nhất 2 triệu đồng/hồ sơ và chỉ đạo thu tiền kín đáo.

Lực lượng chức năng dẫn giải các bị cáo vào phòng xét xử. Ảnh: Phạm Hải.

