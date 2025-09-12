Tờ Euronews dẫn lời Tổng thống Zelensky hôm 11/9 cho hay, các đại diện của quân đội Ba Lan sẽ tới Ukraine để tham gia khóa huấn luyện chống UAV.

Thông tin trên được công bố sau khi Ba Lan cáo buộc 19 UAV của Nga xâm phạm không phận nước này, trong quá trình các lực lượng Moscow không kích Ukraine vào đêm 9/9, rạng sáng 10/9. Sau vụ việc, Ba Lan và Ukraine đang đẩy mạnh hoạt động hợp tác quân sự song phương.

Binh sĩ Ba Lan. Ảnh: CEPA

Trong cuộc điện đàm cùng ngày giữa ông Zelensky và Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh vụ việc gần đây nghiêm trọng hơn so với những sự cố trước đây.

“Đây là mức độ khác trong hoạt động leo thang căng thẳng từ phía Nga và cần phải có phản ứng thích hợp”, ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, nước này sẽ hỗ trợ Ba Lan học cách đối phó với UAV của Nga, đặc biệt là UAV Shahed do Iran sản xuất. Lý do vì đây là loại UAV quân đội Ukraine đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm đối phó.

“Chúng tôi đã đồng thuận với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk về hoạt động hợp tác cấp quân sự. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các nước thành viên NATO”, ông Zelensky chia sẻ trên mạng xã hội X.

Trước đó, hãng tin Sputnik dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, tầm bay của các UAV được Nga sử dụng trong cuộc tấn công vào tổ hợp quân sự ở Ukraine không quá 700km. Nói cách khác, các UAV của Nga không đủ tầm phóng để vươn tới lãnh thổ Ba Lan. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, nước này không có ý định tấn công bất kỳ mục tiêu nào trên lãnh thổ Ba Lan trong quá trình không kích vào Ukraine lúc rạng sáng 10/9.

Theo hãng thông tấn TASS, hôm 11/9, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk thông báo sẽ triển khai khoảng 40.000 binh sĩ dọc biên giới nước này với Belarus trong những ngày tới. Đây là động thái nhằm ứng phó với cuộc tập trận chung quy mô lớn Zapad-2025 của quân đội Nga và Belarus.

Ông Tomczyk phát biểu: “Ba Lan đã chuẩn bị đối phó với Zapad-2025 suốt nhiều tháng qua. Các lực lượng vũ trang Ba Lan đã triển khai tập trận với sự tham gia của 30.000 binh sĩ Ba Lan cùng với lính NATO để đảm bảo phản ứng tăng cường”.

Vào đầu tháng 9, cuộc tập trận "Iron Defender-25” của Ba Lan quy tụ hơn 30.000 binh sĩ nước này và các quốc gia đồng minh NATO cùng 600 thiết bị quân sự tham gia.

Cuộc tập trận Zapad-2025 diễn ra vào ngày 12/9 tại Belarus và phía tây nước Nga. Cuộc diễn tập có sự tham gia của 13.000 binh sĩ và bao gồm các hoạt động tập trận mô phỏng khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân cũng như thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm tầm trung Oreshnik do Nga sản xuất. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, cuộc tập trận đã được lên lịch từ trước và không nhắm vào quốc gia cụ thể nào.