Trong khi đó, Lithuania cũng thông báo sẽ tăng cường an ninh dọc các tuyến đường biên giới với Belarus và Nga.

Cuộc tập trận Zapad-2025 diễn ra vào ngày 12/9 tại Belarus và phía tây Nga đã khiến nhiều nước thành viên NATO như Ba Lan, Lithuania và Latvia lo ngại.

Binh sĩ Nga chuyển thiết bị tới Belarus tập trận. Ảnh: Bộ Quốc phòng Belarus

“Vào ngày 12/9, các cuộc diễn tập của Nga và Belarus sẽ bắt đầu ở Belarus và rất gần biên giới Ba Lan. Vì lý do an ninh quốc gia, chúng tôi sẽ đóng cửa biên giới với Belarus, gồm cả các tuyến đường sắt từ nửa đêm 11/9”, Thủ tướng Tusk cho biết hôm 9/9.

Lực lượng bảo vệ biên giới Lithuania nói sẽ tăng cường biện pháp bảo vệ các đường biên giới giáp với Nga và Belarus trong quá trình hai nước tập trận. Giới chức ở Vilnius và Warsaw thậm chí xem cuộc tập trận Zapad-2025 là mối đe dọa trực tiếp đối với sự ổn định của khu vực.

Bộ Quốc phòng Belaurs thông báo, cuộc diễn tập Zapad-2025 sẽ có sự tham gia của 13.000 binh sĩ và bao gồm các hoạt động tập trận mô phỏng khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân cũng như thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm tầm trung Oreshnik do Nga sản xuất.

Trước đó, Ba Lan đã đóng cửa phần lớn các tuyến đường biên giới với Belarus và chỉ còn 2 tuyến đang hoạt động.

Về phần mình, NATO cũng đã tổ chức nhiều cuộc tập trận. Vào đầu tháng 9, cuộc tập trận "Iron Defender-25” của Ba Lan quy tụ hơn 30.000 binh sĩ Ba Lan và các nước đồng minh NATO cùng 600 thiết bị quân sự tham gia.