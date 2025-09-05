Theo Sky News, hàng chục nhà lãnh đạo trên thế giới, gồm cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã có mặt tại Bắc Kinh để dự buổi lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít của Trung Quốc ở Quảng trường Thiên An Môn.

Sự kiện diễn ra hôm 3/9 là cuộc duyệt binh lớn đầu tiên ở Trung Quốc kể từ năm 2019, quy tụ khoảng 15.000 binh sĩ và hơn 160 máy bay bay lượn trên không.

Ngoài Trung Quốc, còn có nhiều quốc gia khác tổ chức diễu binh, duyệt binh quy mô lớn. Dưới đây là một số sự kiện đáng chú ý như vậy trong lịch sử hiện đại.

Duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng ở Nga

Năm 1945, Liên Xô tổ chức duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng kỷ niệm chiến thắng trước Đức Quốc xã trong Thế chiến II. Sự kiện kéo dài hơn 2 giờ này được nhiều người cho là lớn nhất và dài nhất từng diễn ra ở Quảng trường Đỏ, với sự tham gia của khoảng 40.000 quân và 1.800 phương tiện quân sự và khí tài.

Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng được lực lượng vũ trang Nga thực hiện hàng năm vào ngày 9/5.

Duyệt binh ở Triều Tiên

Kể từ năm 1995, cứ 5 năm một lần, Triều Tiên lại tổ chức diễu binh, duyệt binh quy mô lớn vào ngày 10/10 để kỷ niệm ngày thành lập chính thức của Đảng Lao động cầm quyền. Kể từ năm 2020, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tổ chức 7 cuộc duyệt binh, diễu binh và chỉ riêng năm 2023 có 3 sự kiện như vậy.

Cuộc duyệt binh quy mô lớn gần đây nhất diễn ra tại trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng vào tháng 7/2023.

Mỹ tổ chức diễu binh mừng Chiến thắng Vùng Vịnh

Tổng thống thứ 41 của Mỹ George H.W. Bush đã chứng kiến cuộc diễu binh của khoảng 8.000 binh sĩ tại thủ đô Washington để đánh dấu việc kết thúc của Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991.

Đến tháng 6 năm nay, một cuộc diễu binh quy mô như vậy mới diễn ra tại Mỹ một lần nữa. Tổng thống Donald Trump đã huy động khoảng 6.600 binh sĩ và 150 phương tiện diễu binh qua các đường phố thủ đô Washington để kỷ niệm 250 năm thành lập quân đội Mỹ.