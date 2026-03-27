Video: Tình báo Ukraine/Defence

Chuyên trang quân sự Defence của Ukraine ngày 25/3 đã đăng tải đoạn video ghi lại hình ảnh khí tài trinh sát của tình báo Kiev theo dõi hướng hành quân của một đoàn xe phóng tên lửa Bastion được Nga triển khai ở khu vực bán đảo Crưm. Sau đó, các quân nhân của tình báo Ukraine đã điều động một số FPV cảm tử tấn công đoàn xe quân sự đối phương.

“Ít nhất một xe phóng tên lửa Bastion bị phá hủy, trong khi một xe khác hứng chịu hư hại… Cuộc tập kích cũng khiến 7 binh sĩ Nga thiệt mạng”, Cơ quan tình báo (HUR) thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine cho hay.

Khoảnh khắc FPV cảm tử Ukraine lao vào xe phóng tên lửa Bastion. Ảnh: Defence-ua

Cho đến nay, quân Nga chưa bình luận về đoạn video được tình báo Ukraine công bố.