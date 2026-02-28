Theo Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/2 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này triển khai UAV cảm tử để bắn cháy một xe tăng và một lựu pháo Bohdana của Ukraine ở gần khu định cư Orekhov, vùng Zaporizhzhia.

"Trong quá trình tuần tra trên không, đơn vị UAV trinh sát đã phát hiện ra các khí tài của Ukraine ở gần làng Orekhov. UAV cảm tử ngay lập tức đã được triển khai để tấn công các mục tiêu. Theo báo cáo, xe tăng của đối thủ bị vô hiệu hóa ngay cả khi được trang bị lồng thép và hệ thống tác chiến điện tử. Lựu pháo Bohdana của Ukraine bị UAV đánh trúng vào khu vực chứa đạn và đã phát nổ sau đó", phía Nga cho biết.

UAV cảm tử Nga bắn nổ xe tăng và lựu pháo của Ukraine tại vùng Zaporizhzhia. Video: Zvezda

2S22 Bohdana là lựu pháo tự hành bánh lốp do nhà máy Kramatorsk của Ukraine chế tạo. Đây là pháo tự hành nội địa đầu tiên của Kiev, được thiết kế để tấn công những mục tiêu có giá trị cao.

2S22 có cỡ nòng 155mm theo tiểu chuẩn NATO, được lắp trên khung gầm xe tải quân sự KrAZ-6322. Lựu pháo này có thể di chuyển với tốc độ tối đa 80 km/h, phạm vi hoạt động 1.000km.

2S22 có thể sử dụng đạn nổ cao/xuyên giáp (HE) với tầm bắn lên tới 42km và đạn hỗ trợ tên lửa (RAP) với tầm bắn 50km. Tốc độ nhả đạn tối đa của hệ thống này là 6 phát/phút.